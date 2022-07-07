7-ELEVEN、哈根達斯攜手推全球限定「抹茶紅豆拿鐵冰沙」！還有日本進口甜點吃一波

7-ELEVEN、Häagen-Dazs哈根達斯聯手的夏季期間限定冰砂又來了！7月13日起推出今夏全新口味CITY CAFE「抹茶紅豆拿鐵冰沙」使用Häagen-Dazs人氣經典口味抹茶冰淇淋，搭配屏東在地萬丹紅豆，以抹茶具微苦回甘的特色，再加入香醇CITY CAFE牛奶，並搭配綿密紅豆泥及完整蜜漬紅豆粒，口味濃郁香甜，杯身設計以清新的抹茶綠搭配，7月13日起超過6,400家7-ELEVEN門市獨家開賣。7月13日至7月26日更推出全系列哈根達斯冰沙（抹茶紅豆拿鐵冰沙／芒果覆盆子拿鐵冰沙／莓好拿鐵冰沙）每杯優惠價99元（原價149元），是必喝的夏日甜點系冰飲。

除了沁涼香甜的冰沙之外，7-ELEVEN今年初夏帶來日式和風精緻美味，7月13日起推出風靡日本超過60年的經典甜點專賣店「夢甜屋」、日本原裝進口的千層蛋糕、OREO 110周年限定泡芙和蛋糕捲等超過10款全新商品。而為讓旅遊增添樂趣，即日起除了能在台灣高鐵站內門市購買到「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名瓶裝水之外，7-ELEVEN也再度與台灣高鐵公司深度合作，開發美味常溫糕點，於7-ELEVEN全門市皆可購入，讓消費者隨時隨地與來自日本的人氣角色P助與粉紅免免甜蜜相遇。

7-ELEVEN觀察到疫情帶動冷凍食品的銷售力道提升，尤其「療癒系甜點」最受消費者喜愛，日前推出昂舒巴黎香草小泡芙、焦糖肉桂捲上市一個月已熱賣超過10萬份。冷凍甜點具有解凍前像冰淇淋、解凍後軟綿濕潤雙重口感，今年夏季7-ELEVEN擴大冷凍甜點品項，7月13日起於限定1,500間門市引進6款日本進口夢幻甜點，主打在日本超商、超市深耕多年的「夢甜屋MONTEUR」，是許多人訪日必買的熱門甜品，首推日本熱銷蛋糕捲，以鬆軟蛋糕搭配北海道產鮮奶油與夢甜屋特調鮮奶油製成，共有牛奶風味、巧克力風味等兩款，售價皆為220元；同步推出鮮奶油迷你小泡芙、巧克力脆皮小泡芙等人氣定番商品，售價皆為159元；另外還有來自北海道的千層蛋糕，同樣以北海道香醇牛乳製作的鮮奶油搭配層層細緻餅皮，口感輕盈、入口即化，香草口味售價319元、使用日本九州甘王草莓的草莓口味售價339元（每盒4片）。

7-ELEVEN繼先前推出使用OREO餅乾製成的常溫甜點大獲好評後，今夏全新引進日本進口OREO 110周年生日慶限定3款冷藏甜點，以卡士達鮮奶油與香草鮮奶油混合出的特製內餡，並將大量OREO餅乾拌入打造多層次口感，有巧克力薄皮泡芙、裹上巧克力外層具有酥脆與柔軟兩種口感的脆皮泡芙，以及內餡使用OREO餅乾拌入鮮奶油的柔軟巧克力蛋糕捲，售價55～65元，7月13日起7-ELEVEN獨家限量販售。

此外，7-ELEVEN攜手台灣高鐵引進3款超商限定水果風味常溫糕點：「台式馬卡龍－芒果風味」、「萬丹紅豆雙餡銅鑼燒」、「香蕉牛奶蛋糕」，清爽無負擔的口感融合在地風味，最適合在夏季品嘗。「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名包裝帶來萌萌的旅行氛圍，7月12日前購買還可享加贈5點OPEN POINT點數優惠。