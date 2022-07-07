快訊

分科測驗11、12日登場試場分配表今公布 7月10日下午開放看考場

參選台北市長定案？ 陳時中未否認：有機會再回答

新科中研院院士出爐 英國家學術院首位台裔院士回流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7-ELEVEN、哈根達斯攜手推全球限定「抹茶紅豆拿鐵冰沙」！還有日本進口甜點吃一波

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自有品牌CITY CAFE再度與Häagen-Dazs攜手合作，將人氣經典口味冰淇淋變成全球限定冰沙，7月13日起推出期間限定全新口味「抹茶紅豆拿鐵冰沙」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有品牌CITY CAFE再度與Häagen-Dazs攜手合作，將人氣經典口味冰淇淋變成全球限定冰沙，7月13日起推出期間限定全新口味「抹茶紅豆拿鐵冰沙」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN、Häagen-Dazs哈根達斯聯手的夏季期間限定冰砂又來了！7月13日起推出今夏全新口味CITY CAFE「抹茶紅豆拿鐵冰沙」使用Häagen-Dazs人氣經典口味抹茶冰淇淋，搭配屏東在地萬丹紅豆，以抹茶具微苦回甘的特色，再加入香醇CITY CAFE牛奶，並搭配綿密紅豆泥及完整蜜漬紅豆粒，口味濃郁香甜，杯身設計以清新的抹茶綠搭配，7月13日起超過6,400家7-ELEVEN門市獨家開賣。7月13日至7月26日更推出全系列哈根達斯冰沙（抹茶紅豆拿鐵冰沙／芒果覆盆子拿鐵冰沙／莓好拿鐵冰沙）每杯優惠價99元（原價149元），是必喝的夏日甜點系冰飲。

除了沁涼香甜的冰沙之外，7-ELEVEN今年初夏帶來日式和風精緻美味，7月13日起推出風靡日本超過60年的經典甜點專賣店「夢甜屋」、日本原裝進口的千層蛋糕、OREO 110周年限定泡芙和蛋糕捲等超過10款全新商品。而為讓旅遊增添樂趣，即日起除了能在台灣高鐵站內門市購買到「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名瓶裝水之外，7-ELEVEN也再度與台灣高鐵公司深度合作，開發美味常溫糕點，於7-ELEVEN全門市皆可購入，讓消費者隨時隨地與來自日本的人氣角色P助與粉紅免免甜蜜相遇。

7-ELEVEN觀察到疫情帶動冷凍食品的銷售力道提升，尤其「療癒系甜點」最受消費者喜愛，日前推出昂舒巴黎香草小泡芙、焦糖肉桂捲上市一個月已熱賣超過10萬份。冷凍甜點具有解凍前像冰淇淋、解凍後軟綿濕潤雙重口感，今年夏季7-ELEVEN擴大冷凍甜點品項，7月13日起於限定1,500間門市引進6款日本進口夢幻甜點，主打在日本超商、超市深耕多年的「夢甜屋MONTEUR」，是許多人訪日必買的熱門甜品，首推日本熱銷蛋糕捲，以鬆軟蛋糕搭配北海道產鮮奶油與夢甜屋特調鮮奶油製成，共有牛奶風味、巧克力風味等兩款，售價皆為220元；同步推出鮮奶油迷你小泡芙、巧克力脆皮小泡芙等人氣定番商品，售價皆為159元；另外還有來自北海道的千層蛋糕，同樣以北海道香醇牛乳製作的鮮奶油搭配層層細緻餅皮，口感輕盈、入口即化，香草口味售價319元、使用日本九州甘王草莓的草莓口味售價339元（每盒4片）。

7-ELEVEN繼先前推出使用OREO餅乾製成的常溫甜點大獲好評後，今夏全新引進日本進口OREO 110周年生日慶限定3款冷藏甜點，以卡士達鮮奶油與香草鮮奶油混合出的特製內餡，並將大量OREO餅乾拌入打造多層次口感，有巧克力薄皮泡芙、裹上巧克力外層具有酥脆與柔軟兩種口感的脆皮泡芙，以及內餡使用OREO餅乾拌入鮮奶油的柔軟巧克力蛋糕捲，售價55～65元，7月13日起7-ELEVEN獨家限量販售。

此外，7-ELEVEN攜手台灣高鐵引進3款超商限定水果風味常溫糕點：「台式馬卡龍－芒果風味」、「萬丹紅豆雙餡銅鑼燒」、「香蕉牛奶蛋糕」，清爽無負擔的口感融合在地風味，最適合在夏季品嘗。「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名包裝帶來萌萌的旅行氛圍，7月12日前購買還可享加贈5點OPEN POINT點數優惠。

高鐵站內7-ELEVEN門市已連續4年獨家販售「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品，打造趣味十足的限店商品結構，以聯名超萌的卡通肖像屢創高話題討論。熱銷TOP1的「台塩海洋鹼性離子水高鐵版PET420」今年以四季為主題，全新推出4款肖像造型瓶裝水，其中2款更加入虎年專屬的可愛小動物，每瓶售價20元，高鐵站內7-ELEVEN及站外7-ELEVEN卡娜赫拉主題店限定販售。而瞄準防疫趨勢，限定推出3款全新「天天4D立體防護口罩」，自7月9日起陸續於高鐵站內7-ELEVEN門市限定販售粉色款，7月14日上午11點起於OPEN POINT App則開放預購奶茶色款、藍色款，每盒10入裝售價170元。

冷凍甜點具有解凍前像冰淇淋、解凍後軟綿濕潤雙重口感，今年夏季7-ELEVEN擴大冷凍甜點品項，於限定1,500間門市引進6款日本進口夢幻甜點，主打日本品牌「夢甜屋MONTEUR」，7月13日起7-ELEVEN 1,500間門市、嚴選素材鮮物專區限定販售。圖／7-ELEVEN提供
冷凍甜點具有解凍前像冰淇淋、解凍後軟綿濕潤雙重口感，今年夏季7-ELEVEN擴大冷凍甜點品項，於限定1,500間門市引進6款日本進口夢幻甜點，主打日本品牌「夢甜屋MONTEUR」，7月13日起7-ELEVEN 1,500間門市、嚴選素材鮮物專區限定販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家販售「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品，3款全新「天天4D立體防護口罩」，自7月9日起陸續於高鐵站內7-ELEVEN門市限定販售粉色款，7月14日上午11點起於OPEN POINT App則開放預購奶茶色款、藍色款，每盒10入裝售價170元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家販售「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品，3款全新「天天4D立體防護口罩」，自7月9日起陸續於高鐵站內7-ELEVEN門市限定販售粉色款，7月14日上午11點起於OPEN POINT App則開放預購奶茶色款、藍色款，每盒10入裝售價170元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家販售「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品，「台塩海洋鹼性離子水高鐵版PET420」今年以四季為主題，全新推出4款肖像造型瓶裝水，其中2款更加入虎年專屬的可愛小動物，每瓶售價20元，高鐵站內7-ELEVEN及站外7-ELEVEN卡娜赫拉主題店限定販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家販售「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品，「台塩海洋鹼性離子水高鐵版PET420」今年以四季為主題，全新推出4款肖像造型瓶裝水，其中2款更加入虎年專屬的可愛小動物，每瓶售價20元，高鐵站內7-ELEVEN及站外7-ELEVEN卡娜赫拉主題店限定販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手台灣高鐵引進3款超商限定水果風味常溫糕點：「台式馬卡龍－芒果風味」、「萬丹紅豆雙餡銅鑼燒」、「香蕉牛奶蛋糕」，售價35～38元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手台灣高鐵引進3款超商限定水果風味常溫糕點：「台式馬卡龍－芒果風味」、「萬丹紅豆雙餡銅鑼燒」、「香蕉牛奶蛋糕」，售價35～38元。圖／7-ELEVEN提供
來自北海道的千層蛋糕，有原味和日本甘王草莓兩種口味，以北海道香醇牛乳製作的鮮奶油搭配層層細緻餅皮，香草口味售價319元、草莓口味售價339元（每盒4片），7月13日起7-ELEVEN 1,500間門市、嚴選素材鮮物專區限定販售。圖／7-ELEVEN提供
來自北海道的千層蛋糕，有原味和日本甘王草莓兩種口味，以北海道香醇牛乳製作的鮮奶油搭配層層細緻餅皮，香草口味售價319元、草莓口味售價339元（每盒4片），7月13日起7-ELEVEN 1,500間門市、嚴選素材鮮物專區限定販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出全球限定CITY CAFE X Häagen-Dazs「抹茶紅豆拿鐵冰沙」，使用Häagen-Dazs人氣經典口味抹茶冰淇淋，搭配屏東在地萬丹紅豆，再加入香醇CITY CAFE牛奶，口味濃郁香甜。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出全球限定CITY CAFE X Häagen-Dazs「抹茶紅豆拿鐵冰沙」，使用Häagen-Dazs人氣經典口味抹茶冰淇淋，搭配屏東在地萬丹紅豆，再加入香醇CITY CAFE牛奶，口味濃郁香甜。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年初夏帶來日式和風精緻美味，讓期待到日本觀光的消費者率先到超商用味蕾品味日本進口甜點和日式冰飲。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年初夏帶來日式和風精緻美味，讓期待到日本觀光的消費者率先到超商用味蕾品味日本進口甜點和日式冰飲。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自7月13日起獨家限量販售日本進口OREO 110周年生日慶限定3款冷藏甜點。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自7月13日起獨家限量販售日本進口OREO 110周年生日慶限定3款冷藏甜點。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年初夏帶來日式和風精緻美味，讓期待到日本觀光的消費者率先到超商用味蕾品味日本進口甜點和日式冰飲。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN今年初夏帶來日式和風精緻美味，讓期待到日本觀光的消費者率先到超商用味蕾品味日本進口甜點和日式冰飲。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN推出全球限定CITY CAFE X Häagen-Dazs「抹茶紅豆拿鐵冰沙」，售價149元，7月13日至7月26日可享優惠價99元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出全球限定CITY CAFE X Häagen-Dazs「抹茶紅豆拿鐵冰沙」，售價149元，7月13日至7月26日可享優惠價99元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家販售「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家販售「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有品牌CITY CAFE再度與Häagen-Dazs攜手合作，將人氣經典口味冰淇淋變成全球限定冰沙，7月13日起推出期間限定全新口味「抹茶紅豆拿鐵冰沙」。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN自有品牌CITY CAFE再度與Häagen-Dazs攜手合作，將人氣經典口味冰淇淋變成全球限定冰沙，7月13日起推出期間限定全新口味「抹茶紅豆拿鐵冰沙」。記者陳立儀／攝影

高鐵 甜點 日本

延伸閱讀

整理包／全家便利商店「最新限時優惠」一次看！霜淇淋買1送1、哈根達斯指定迷你杯任選2杯139元

哈根達斯買1送1、免費吃鳳梨霜淇淋！消暑冰品新優惠看過來

台灣高鐵全新糕點上架啦 卡娜赫拉攻占7-ELEVEN

北海道干貝吃到飽、冰品升級！新馬辣PLUS+插旗台中

相關新聞

7-ELEVEN、哈根達斯攜手推全球限定「抹茶紅豆拿鐵冰沙」！還有獨家限量「OREO 110周年蛋糕捲、泡芙」超好吃

7-ELEVEN、Häagen-Dazs哈根達斯聯手的夏季期間限定冰砂又來了！7月13日起推出今夏全新口味CITY CA...

麵包比臉大！85℃「唱片麵包」直徑長達18公分、嘗鮮價35元

沒看錯，真的是比臉還大的麵包！7/12起，85℃烘焙坊將推出四款新品，其中，直徑長18公分的「大蒜唱片」、「切達唱片」，...

漢堡王×海尼根跨界攜手！零酒精「啤酒牛肉堡」限時登場

多次將漢堡結合特色食材的「漢堡王」，今夏首度跨界攜手「海尼根」，以海尼根零酒精啤酒，打造出「海尼根零酒精牛肉堡」、「海尼...

一片接一片好涮嘴！華元「波的多x Mamak檔」南洋風新零嘴 7/8全聯獨家販售

去年曾和華元食品聯手推出「椰奶咖哩HEN蝦蝦條」的名餐廳「MAMAK檔」星馬料理，相隔一年後再度聯名，推出經典美食-南洋沙嗲洋芋片及椒糖椰奶空氣玉米脆餅，7/8起在全聯獨家販售，嘗鮮價限期10天；憑包裝截角到店用餐還有加碼優惠，讓吃貨們走到巷口就能體驗道地南洋料理。

免費吃一個月Buffet！凱達 X 莫凡彼「冰淇淋DIY大賽」 百宴自助餐兩人同行第2人半價

暑假到來，加上疫情趨緩，各大星級飯店自助餐廳陸續回歸。台北凱達大飯店5樓的百宴自助餐廳也宣布，7月份全餐期回歸，並祭出周...

台中人搭火車的回憶！30年「麥當勞台中中正店」熄燈

又一間充滿回憶的麥當勞結束營業！位於台中火車站前商圈的「麥當勞台中中正店」，即將於7月10日停止營業，結束長達30年的歲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。