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麵包比臉大！85℃「唱片麵包」直徑長達18公分

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
唱片麵包新品上市。圖／85℃烘焙坊提供
唱片麵包新品上市。圖／85℃烘焙坊提供

沒看錯，真的是比臉還大的麵包！7/12起，85℃烘焙坊將推出四款新品，其中，直徑長18公分的「大蒜唱片」、「切達唱片」，以多層次圈起的丹麥麵包為主體，外型宛如經典黑膠唱片而命名，口感香濃酥脆，原價45元，7/12至7/25嘗鮮加價購35元。

這兩款唱片麵包，添加法國國際烘焙競賽專用的T55麵粉製作，外型是一層一層圈起的多層次丹麥，直徑18公分，厚達2~2.5公分，幾乎比臉還大，上頭凹凸的坑紋，宛如黑膠唱片而命名。

「大蒜唱片」表面塗滿鹹香蒜泥醬，一口咬下香氣四溢。而「切達唱片」表面塗滿濃郁香醇的切達乳酪醬，口感酥脆帶有奶香。

此外，新品另有「抹茶芝麻紅豆」，外型有如圓滑小巧的雞蛋造型，抹茶口味，裏頭包著綿密紅豆泥和師傅特製的香濃黑芝麻花生餡，單入25元，特價兩入45元。另一款「抹茶乳酪紅豆」特價35元。

比臉還大的唱片麵包。圖／85℃烘焙坊提供
比臉還大的唱片麵包。圖／85℃烘焙坊提供

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