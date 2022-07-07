久違的菠蘿麵包回來了！搭首都之星免費遊長埤湖
配合交通部國道客運振興方案，首都客運自7月15日起9月16日止，每週五下午6時至7時30分，在市府轉運站提供搭乘北宜線每位乘車旅客一人一個波蘿麵包享用。
首都客運表示，「台北-宜蘭」路線於2007年通車時，市府轉運站尚未落成，當時是在捷運市府站3號出口外搭簡單帳篷就開始營運，候車環境不如現在市府轉運站，旅客都是風吹、日曬、雨淋的在等車，非常辛苦。尤其是週五傍晚的尖峰時段，人潮更是一直蜿蜒排到貴婦百貨(Bellavita寶麗廣場)，等車時間很長傍晚又容易肚子餓，所以當年就提供一人一個菠蘿麵包。後來許多要返鄉的遊子，覺得吃到首都的菠蘿麵包就有提早回到家的感覺。讓旅客有了搭乘的小確幸，紓緩旅客候車的焦慮與不便。
此外，為鼓勵民眾多多搭乘大眾運輸，凡振興方案期間，除了免費波蘿麵包外，首都客運還與飯店、遊憩園區共同合作推出第一波優惠，憑首都客運北宜國道客運票根或購票證明，即日起可免費進入宜蘭縣三星長埤湖景區精靈村可愛動物園區（原票價200元）、園區內咖啡及各品項手搖飲，買一送一。
天送埤火車站園區之三星館消費飲料不限品項八折優惠、旋轉木馬體驗優惠價25元（原票價50元）、云霄高柱體驗優惠價100元（原票價200元）、天送埤咖啡館私廚套餐八折優惠，天送埤火車站園區優惠方案每人限用一次；礁溪山泉飯店（7月1日起至9月30日止）湯屋八折優惠；上將泛舟（7月1日起至12月31日止）每人泛舟費用九折。
宜蘭力麗威斯汀酒店、棲蘭山莊、明池山莊、棲蘭神木園區(即日起至7月14日止) 住房每人抵現金150元/人或用餐、泡湯、入園門票每人折抵50元（二擇一）；兆品酒店礁溪（即日起至8月31日止），平日享住宿、泡湯、餐飲九折。國立傳統藝術中心（即日起至12月31日止）普通票八折等多項好康優惠，歡迎旅客多加利用。
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