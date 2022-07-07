水果之后「山竹」華麗回歸 家樂福內湖店週五搶先開賣

過往前往東南亞旅遊時必吃、台灣少見的熱帶水果「山竹」，有著水果之后的美稱，但先前因為蟲害問題禁止進口了很長一段時間，於2019年9月在睽違20年後重新開放進口，2020年又因疫情之故暫停進口新鮮山竹。經過家樂福與泰國商務處等多方持續努力，暫別2年不見的山竹今年再度華麗回歸，首批300公斤新鮮泰國山竹將於7月8日上午9點於家樂福內湖店率先限量開賣，前100名購買顧客還贈送山竹面紙盒乙個。

無法前往現場的民眾，也可以透過家樂福線上購物快手預購，7月8日起至7月10日，限時3天開放獨家預購，泰國盒裝新鮮山竹1盒299元，限時限量售完為止，預計7月15日通知取貨。熱愛山竹、或是未曾嘗試過山竹特殊口感與風味的民眾，可得把握機會購買。