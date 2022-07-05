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全聯攜手vacanza 跨界推4款浪漫風甜點

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
平價甜點、時尚飾品雙天后出擊，We Sweet攜手vacanza打造假期咖啡廳4款高顏值甜點新品。圖／全聯福利中心提供
平價甜點、時尚飾品雙天后出擊，We Sweet攜手vacanza打造假期咖啡廳4款高顏值甜點新品。圖／全聯福利中心提供

全聯We Sweet跨界聯名再一發！這次與台灣飾品品牌vacanza聯手，乍聽有點難想像的跨品牌合作，成品看起來卻超級合理，將飾品的時尚感與帶點個性的甜美風格都融入甜點設計之中，自7月8日起至8月4日期間限定推出4款高顏值聯名商品，每款都百元有找，週末還可享全品項8.8折優惠，讓你逛一趟超市就能把網美咖啡廳甜點帶回家。

We Sweet × vacanza此次共推出4款聯名甜點，夏季清爽選擇首推「檸檬蘋果千層」，採用屏東九如綠檸檬製成檸檬奶醬，夾層加入來自日本青森的蘋果片，並搭配歐洲優質鮮奶油調製成清爽檸檬香緹，融合職人薄餅皮以完美比例層層堆疊。另外也不能錯過經典甜品「法式栗子蒙布朗」，濃滑乳酪奶香襯托栗子的香氣與甜味，展現優雅歐式風情。「昭和奶茶硬布丁」則是近期爆紅的復古風打卡甜點，紮實口感的伯爵茶布丁與底層手工熬煮黑糖漿，一顆吃下肚還覺得意猶未盡。而台灣少見的冷藏「厚鬆餅三明治」，研發起源來自東京車站每日上千人必買的冠軍甜點伴手禮，外層鬆軟、卡士達鮮奶油內餡綿密，吃一口就能感受日式甜點風情。

此次聯名甜點還推出抽獎加碼，只要在販售期間購買全聯 × vacanza聯名甜點，撕開甜點包裝貼紙，即有機會獲得精美好禮，總計140,000份。頭獎將送出祈願手鍊1條（限定單色款式）共1,000名，另外還有機會獲得vacanza商品抵用券、We Sweet 5元折價券等好禮。

除了We Sweet × vacanza聯名甜點，全家阪急麵包也趁著暑假聯手「小美」推出「大盛系列」麵包新風味，主要採用小美的香草、黑糖風味醬、小美粉粿及小美黑糖珍珠的原料，製成新風味的麵包。首推鋪滿黑糖珍珠的「小美奶香黑糖波霸麵包」，老饕吃法推薦先冷凍，再用氣炸鍋180℃烤3分鐘，外酥內冰口感超衝擊。另外還有「小美紅豆粉粿麵包」、「小美經典香草可頌」，均一價39元，7月8日至7月21日特價35元，任選3個99元，加購小美全系列冰品再現折10元。

昭和奶茶硬布丁，售價69元；厚鬆餅三明治，售價49元。圖／全聯福利中心提供
昭和奶茶硬布丁，售價69元；厚鬆餅三明治，售價49元。圖／全聯福利中心提供
檸檬蘋果千層、法式栗子蒙布朗，售價皆89元。圖／全聯福利中心提供
檸檬蘋果千層、法式栗子蒙布朗，售價皆89元。圖／全聯福利中心提供
全聯阪急麵包聯名台灣經典品牌小美推出3款大盛系列麵包，結合經典冰品元素衝擊味蕾。圖／全聯福利中心提供
全聯阪急麵包聯名台灣經典品牌小美推出3款大盛系列麵包，結合經典冰品元素衝擊味蕾。圖／全聯福利中心提供

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