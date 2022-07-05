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台北W紫艷酒吧變身！「艷總會YEN-tage Club」復古登場

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北W飯店掀復古風華，「艷總會YEN-tage Club」全新開幕。圖／台北W飯店提供 【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
台北W飯店掀復古風華，「艷總會YEN-tage Club」全新開幕。圖／台北W飯店提供 【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

疫情趨穩，各飯店餐廳陸續調整腳步，台北W飯店的酒吧餐廳也有大幅度更動，繼下午茶系列轉移進駐10樓WOOBAR之後，31樓紫艷酒吧也將重新開幕，全面打造復古的「艷總會YEN-tage Club」。

原本高調時尚的紫艷酒吧，轉身成為「艷總會」，以台灣早期社交場所為發想，將懷舊情懷置入餐酒、表演及布置陳設中，營造低調奢華的沉浸式氛圍，透過五感體驗穿越時空。每周四至周六晚上8點至凌晨零點限定開放。

台北W飯店總經理哲仁廷(Bastien Giannetti)年初上任後，即著手進行館內餐廳及酒吧的形象重塑，當他踏進紫艷酒吧、俯瞰繁華市景之際，腦海即浮現將在地具情感連結的元素帶入酒吧的想法，希望藉此勾起舊時光的共鳴，並轉化成新潮流的體驗。

台北W飯店位居時尚東區，在此展現復古魅力，不只產生強烈的反差對比，也創造一種衝突的美感。隱身於車水馬龍信義區的艷總會票口設於1樓，10樓至31樓的電梯也包裝成如同墜入時光漩渦的通道，酒吧從原本的浪漫紫、時尚紅與金屬色調中，納入鐵窗花的花紋圖騰，以及垂墜簾幕等設計；牆面上挑逗視覺的「眨眨眼」裝置藝術，兩側增添艷總會字樣，襯托出過往歌舞昇平的榮景。

耳邊響起的，則是台灣的迪斯可風格，以及香港粵語等各式曲風，並以黑膠唱片復刻年代感，喚起老靈魂。

台北W飯店行政副主廚許政堂與藝團隊、首席調酒師李智琦，也共同開發全新的主題菜色和調飲，融合台式私房菜和港式料理，翻玩出特色鹹食，像是米香辣雞丁、香根涼拌腱子肉、台南椪餅x川味牛肉等；調酒系列則是採用童年雜貨店裡的古早味作為主軸，包含仙楂糖、津津蘆筍汁、麥芽糖、番茄蜜餞、麵茶等，在復古風潮中揉和現代調性，並透過時尚器皿強化視覺效果。

未成年請勿飲酒，酒後不開車】

電梯包裝成如同墜入時光漩渦的通道，讓賓客更加身歷其境。圖／台北W飯店提供
電梯包裝成如同墜入時光漩渦的通道，讓賓客更加身歷其境。圖／台北W飯店提供
台南椪餅使用川味牛肉做為餡料，敲開外層餅殼搭配入口。圖／台北W飯店提供
台南椪餅使用川味牛肉做為餡料，敲開外層餅殼搭配入口。圖／台北W飯店提供
調酒系列以童年雜貨店的古早味入酒。圖／台北W飯店提供【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
調酒系列以童年雜貨店的古早味入酒。圖／台北W飯店提供【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

W飯店 未成年

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