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momo購物網「減塑用好瓶」活動 隨行杯、保溫瓶3折起
環保署減塑新政策7月起上路，鼓勵民眾自備環保杯守護地球。momo購物網即日起至7月31日開跑「減塑用好瓶」活動，集結象印、虎牌、膳魔師、樂扣樂扣、WOKY等品牌，祭出保溫瓶與隨行杯3折起優惠，其中包含momo購物網限定日系花色象印不鏽鋼保溫杯、霧面時尚WOKY手提鈦瓷易潔層保溫杯、透明杯身網美系樂扣樂扣玻璃兩用隨行杯等，刷momo卡還可享5% momo幣回饋好康。momo購物網近一兩周環保杯銷售較去年同期成長3成，隨新政上路預估後續銷售年增約6成。
政府管制「一次用飲料杯」的政策正式啟動，消費者至連鎖飲料店、便利商店、速食店及超市購買飲品，若自備環保杯可享至少5元的價差優惠。momo購物網鎖定此波環保杯購物需求，不僅推出優惠活動，站上豐富多元的環保杯選擇更是不勝其數，截至目前約有破百個環保杯品牌，提供多達15,000個商品，橫跨不鏽鋼保溫瓶、內瓷隨行杯、耐熱玻璃兩用杯、人氣IP授權款等皆應有盡有。
momo購物網根據銷售觀察分享，站上保溫杯容量以480～600ml規格最受歡迎，不論超商咖啡、手搖飲品皆能適用承裝，熱銷價格帶約落在899～999元間；材質上消費者聚焦關注內膽使用保溫保冰效果佳且安全的「不鏽鋼」商品，以及不留異味、不挑飲品的「陶瓷／噴瓷」款式。為了因應日常多樣使用情境，帶有提把、提繩方便隨身攜帶的杯款，以及兩用設計能直飲或搭配吸管使用的商品都備受青睞。
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