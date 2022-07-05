快訊

台積電年薪200萬離職率卻創新高 工程師親揭壓力大到「每天拜拜」

無法聯繫！林智堅論文涉抄襲 「余正煌」手機已關機

棒球／守住台灣在棒壇核心地位 辜仲諒當選WBSC副會長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

momo購物網「減塑用好瓶」活動 隨行杯、保溫瓶3折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
SNOOPY史努比小夥伴#304不鏽鋼內瓷真空彈跳保溫杯500ml，買1送1活動價1,280元。圖／momo購物網提供
SNOOPY史努比小夥伴#304不鏽鋼內瓷真空彈跳保溫杯500ml，買1送1活動價1,280元。圖／momo購物網提供

環保署減塑新政策7月起上路，鼓勵民眾自備環保杯守護地球。momo購物網即日起至7月31日開跑「減塑用好瓶」活動，集結象印、虎牌、膳魔師、樂扣樂扣、WOKY等品牌，祭出保溫瓶與隨行杯3折起優惠，其中包含momo購物網限定日系花色象印不鏽鋼保溫杯、霧面時尚WOKY手提鈦瓷易潔層保溫杯、透明杯身網美系樂扣樂扣玻璃兩用隨行杯等，刷momo卡還可享5% momo幣回饋好康。momo購物網近一兩周環保杯銷售較去年同期成長3成，隨新政上路預估後續銷售年增約6成。

政府管制「一次用飲料杯」的政策正式啟動，消費者至連鎖飲料店、便利商店、速食店及超市購買飲品，若自備環保杯可享至少5元的價差優惠。momo購物網鎖定此波環保杯購物需求，不僅推出優惠活動，站上豐富多元的環保杯選擇更是不勝其數，截至目前約有破百個環保杯品牌，提供多達15,000個商品，橫跨不鏽鋼保溫瓶、內瓷隨行杯、耐熱玻璃兩用杯、人氣IP授權款等皆應有盡有。

momo購物網根據銷售觀察分享，站上保溫杯容量以480～600ml規格最受歡迎，不論超商咖啡、手搖飲品皆能適用承裝，熱銷價格帶約落在899～999元間；材質上消費者聚焦關注內膽使用保溫保冰效果佳且安全的「不鏽鋼」商品，以及不留異味、不挑飲品的「陶瓷／噴瓷」款式。為了因應日常多樣使用情境，帶有提把、提繩方便隨身攜帶的杯款，以及兩用設計能直飲或搭配吸管使用的商品都備受青睞。

太和工房TR55T系列運動水壺1,000ml，活動價999元。圖／momo購物網提供
太和工房TR55T系列運動水壺1,000ml，活動價999元。圖／momo購物網提供
TIGER虎牌momo購物網獨家款式夢重力超輕量彈蓋不鏽鋼保溫杯500ml，買1送1活動價1,199元。圖／momo購物網提供
TIGER虎牌momo購物網獨家款式夢重力超輕量彈蓋不鏽鋼保溫杯500ml，買1送1活動價1,199元。圖／momo購物網提供
WOKY沃廚手提激凍輕芯鈦瓷易潔層保溫杯750ml，買1送1活動價1,880元。圖／momo購物網提供
WOKY沃廚手提激凍輕芯鈦瓷易潔層保溫杯750ml，買1送1活動價1,880元。圖／momo購物網提供
ZOJIRUSHI象印momo購物網獨家款式不鏽鋼彈開式保溫杯480ml，超值2入組活動價1,288元。圖／momo購物網提供
ZOJIRUSHI象印momo購物網獨家款式不鏽鋼彈開式保溫杯480ml，超值2入組活動價1,288元。圖／momo購物網提供
Upstyle Tritan材質運動水壺1,000ml，2入組活動價699元。圖／momo購物網提供
Upstyle Tritan材質運動水壺1,000ml，2入組活動價699元。圖／momo購物網提供
Owala Freesip Tritan彈蓋可拆式吸管運動水壺740ml，2入組活動價699元。圖／momo購物網提供
Owala Freesip Tritan彈蓋可拆式吸管運動水壺740ml，2入組活動價699元。圖／momo購物網提供
LocknLock樂扣樂扣耐熱玻璃北歐風兩用隨行杯500ml，買1送1活動價1,099元。圖／momo購物網提供
LocknLock樂扣樂扣耐熱玻璃北歐風兩用隨行杯500ml，買1送1活動價1,099元。圖／momo購物網提供
響應環保署減塑新政策，momo購物網即日起至7月31日開跑「減塑用好瓶」活動，祭出保溫瓶、隨行杯3折起優惠。圖／momo購物網提供
響應環保署減塑新政策，momo購物網即日起至7月31日開跑「減塑用好瓶」活動，祭出保溫瓶、隨行杯3折起優惠。圖／momo購物網提供
CorelleBrands康寧餐具陶瓷不鏽鋼真空保溫雙飲隨行杯500ml，買1送1活動價1,099元。圖／momo購物網提供
CorelleBrands康寧餐具陶瓷不鏽鋼真空保溫雙飲隨行杯500ml，買1送1活動價1,099元。圖／momo購物網提供
ZOJIRUSHI象印momo購物網獨家款式不鏽鋼彈開式保溫杯600ml，超值2入組活動價1,480元。圖／momo購物網提供
ZOJIRUSHI象印momo購物網獨家款式不鏽鋼彈開式保溫杯600ml，超值2入組活動價1,480元。圖／momo購物網提供

購物網 momo

延伸閱讀

震動腰帶可融脂甩脂？缺乏依據被公平會開罰

環保署減塑新政7月上路 momo環保杯銷售估成長六成

歡慶75周年！CSD中衛首度舉辦品牌日　推第2代「CSD Ｘ ELLE跨國聯名巴黎口罩」

台灣大推好速專案+暢快飆網 也可用聲控音箱通話

相關新聞

teamLab互動藝術免費看展體驗！名字有｢清、景、麟｣快來！

為推展藝術美學，將世界級感動帶進南台灣，身為「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」高雄展教育支持單位的清景麟教育基金會，即日起至7月12日於清景麟教育基金會官方臉書舉辦留言抽獎活動，凡名字中有「清景麟」任一字，完成活動指定任務，有機會於7月22日攜一位同伴參加由基金會舉辦的「清景麟藝文饗宴」貴賓之夜，免費入場看展，活動預計於7月13日抽出100名幸運兒。

「teamLab未來遊樂園」看展福利攻略 高雄場觀眾獨享

享譽國際、吸引全球千萬人打卡的超人氣「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」在高雄科工館四、五特展廳盛大開展！高雄場觀眾另享看展福利攻略，除了觀展互動，感受共同創作藝術體驗，憑票根還可以到漢神百貨及漢神巨蛋享櫃位品牌優惠，粉絲們一定要筆記！

必勝客「大比薩199元起」！18種人氣口味可以選

連鎖比薩「必勝客」自即日起推出「超值必勝嗑」優惠活動，週一至週四至全台門市，外帶大比薩最低優惠價199元起，共計有18種...

條紋配編織就是大寫的「度假風」！GUCCI新品涼爽清新

炎熱的夏天，在穿搭造型方面總是令人不自覺地偏好視覺有降溫感的淺色系單品。GUCCI近期從今年Love Parade系列中...

有.設計8歲生日慶特輯 消費享5,000購物金 再抽精選設計品

有.設計uDesign與你一同歡慶8歲生日慶，感謝陪我們走過8年，對我們來說，8不僅僅只是數字，也代表著無限∞，今年夏天一起用「設計無限大」豐富你的夏日。

《動物狂歡節》TASO互動式親子音樂會 下一站7月23日高雄站等你來玩

《動物狂歡節》TASO 互動式親子音樂會甫於7月2日（六）在臺中市中山堂完美落幕，也為全台巡演揭開序幕。演出後，現場親子爸媽紛紛表示此音樂會演出非常適合全家共賞，演出透過趣味的故事讓孩子們學習良性競爭，以及對於多元文化的開放態度，而演出中的互動橋段，也讓現場的爸媽及小朋友印象深刻，透過與台上互動問答，除了開啟親子對話空間，同時也培養小朋友的主動表達能力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。