「博物館驚魂夜」在台北君悅！蝌蚪老師的藏寶箱也來了

這應該是今夏最吸睛的暑假專案！台北君悅於酒店25樓、將57坪的外交官套房內獨家打造猶如喜劇電影「博物館驚魂夜Night at the museum」場景，展出高1米7的巨型恐龍模型、百萬珍藏恐龍化石，以及超過15種昆蟲療寵如雨林蠍、大兜蟲、帝王扁鍬形蟲、宏都拉斯捲毛蜘蛛、馬島蟑螂、巨人馬陸、高冠變色龍、刺蝟及綠鬣蜥等，由專人帶領與孩童近距離互動。

7月8日至8月31日每周五、六、日，還攜手昆蟲生態界網紅名師蝌蚪老師呂軍逸獨家合作推出「蝌蚪老師的藏寶箱」住房專案，7月18日前早鳥訂房，每晚4,988元+15.5%起。入住期間一大一小可免費參加主題課程，並依訂房人數提供翌日凱菲屋豐盛自助早餐。

此外，台北君悅也將於官方臉書平台舉辦粉絲回饋活動，凡依規則分享指定貼文，酒店將於7、8月各抽出一名幸運者，將可免費住進超豪華的「外交官套房一晚」。

搶攻暑假出遊熱潮及即將上路的國旅補助方案，即日起於台北君悅酒店官網預訂7月15日至12月15日平日(周日至周四)住房，酒店加碼回饋1,300元住宿優惠金，除可當次抵用住宿500元、Spa300元，也可在酒店內任一餐廳選擇套餐或自助餐抵用該筆帳單消費。

台北君悅總經理陳隆慶表示，在即將迎來酒店32周年的前夕，今年接續去年停機坪話題熱潮，再推出令旅客耳目一新的活動。費時兩個半月，館內將過去名流匯集的外交官套房重新改造，結合現正熱映的侏儸紀公園電影主題，將蝌蚪老師私人的珍稀收藏搬進房內，在不能出國的暑假期間，讓親子親臨享受獨具風格的城市假期，同時，也讓旅客見證酒店在疫情之下迎戰旅遊市場的成長與蛻變。