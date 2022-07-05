在房內盪鞦韆、溜滑梯！台北喜來登推恐龍探險主題房

搶攻暑假親子市場，網路社群被稱作「小孩玩到不想回家」的台北喜來登「手拉手樂園」，飯店接力再推出5間「恐龍探險」主題客房，房內不但有溜滑梯和盪鞦韆，還提供法國恐龍磁鐵遊戲書、日本益智積木組等，讓客房變身孩子們的遊戲場！

專案自即日起開放預訂，兩人成行送兩位8歲以下孩童免費入住，每晚5,599元起，含十二廚自助早餐、遊戲室全日通、兒童備品及卡通暢看等禮遇，並可累積萬豪旅享家積分點數。連續入住兩晚加碼再贈「波隆那插畫X國際無字繪本」雙聯展門票2張(價值780元)。

台北喜來登副總經理吳芳梅表示，台北喜來登去年初即積極拓展親子族群，將原本的客房與騎士堡合作改造為親子同樂空間，獨特的「走出房門即是遊戲場」設定，在網路創下高聲量，假日一房難求。今年再度與人氣插畫家─小黃間合作，選用今夏最流行的恐龍主題打造全新4間「史前探險」親子客房，以及1間「恐龍王國」主題套房，一探恐龍的神秘世界。

每間親子房內都有小朋友最愛的「溜滑梯」，恐龍彩繪牆面、抱枕及玩偶，讓人彷彿置身史前世界，造型磁鐵牆上提供法國Janod恐龍磁鐵與磁力片積木組，可盡情發揮無限創意，房內還附設玩具桌，遙控恐龍、日本益智積木組等。恐龍王國套房每晚8,999元起，將客廳改造為獨立遊戲空間，「大型恐龍溜滑梯與盪鞦韆」讓房間變身專屬遊戲場。

為了讓寶貝們好好休息，客房貼心設置「睡眠小精靈」，結合星空夜燈投影、搖籃曲播放、床邊故事等多功能合一，輕鬆安撫孩子入睡。飯店與台灣知名品牌QSHION兒童床墊合作，讓孩子舒適的一夜好眠。