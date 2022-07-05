美式暑假在台北！晶華夏日美國節 BBQ、美食市集來了

7月美國國慶，加上還不能飛往美國旅遊，今年暑假就在台北感受美式風情吧！台北晶華酒店即日起至7月24日，在一樓栢麗廳與中庭推出「夏日美國節」餐飲歡慶活動，栢麗廳改頭換面推出牛排、漢堡、熱狗與豬肋排，大打美國BBQ料理；中庭則有集合十數項來自Bebop、Tamed Fox Café、Heritage Bakery & Café以及nena by Gēn Creative等四家美式名店的冰淇淋、道地軟餅乾、經典肉桂捲等烘焙甜品的「美食市集」。

栢麗廳歡慶「夏日美國節」，燒烤餐檯搖身變為美式BBQ的烤場，爐烤美國牛排、肥厚多汁的牛肉漢堡排，以及讓人吮指回味的豬肋排一字排開，佐以多款滋味道地的美式燒烤醬，美味多元變化。餐檯加菜加量、不加價，席間還提供啤酒暢飲，每日午/晚餐時段供應，每位1,380元起外加一成服務費。

中庭則聚集了四台美食餐車辦市集，包括不使用鮮奶油、熱量減少50%的Bebop冰淇淋，除了巧克力、香草等經典口味之外，實驗性格鮮明的創辦人另發明出微醺鳳梨可樂達、總統摩卡咖啡等創新滋味。人氣餐廳Tamed Fox Café旗下的香烤辣堅果、藍莓馬芬、香蕉與焙茶穀麥等也可以在市集中品嘗得到。

Heritage Bakery & Café則準備了最具代表性的核桃肉桂捲、南瓜奶油乳酪蛋糕、紐約巧克力軟餅乾等品項。nena by Gēn Creative帶來翻糖餅乾、蜜香紅茶 & 紅絲絨幸運餅乾、以及威士忌軟糖等新穎甜品。晶華酒店點心房也以糖霜甜甜圈、花生巧克力杯子蛋糕、水果磅蛋糕宴饗饕客，每份70元起即可把道地「美」味帶回家。

azie中庭餐廳也有「美國總匯」菜單，凱薩沙拉、辣肉醬起士薯條、香烤火腿起司三明治、夏威夷披薩、肉醬義大利麵、炭烤牛排與豬肋排等道地的「美」食，每份280元起外加一成服務費。