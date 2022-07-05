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搶攻綠色食尚！萊爾富攜手「岩島成」推4款獨家無蛋奶麵包

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
搶攻綠色食尚，萊爾富聯名「岩島成」推4款獨家「無蛋奶麵包」，7月26前購買任一杯Hi Café特濃咖啡即可免費嘗聯名新品麵包。圖／萊爾富提供
搶攻綠色食尚，萊爾富聯名「岩島成」推4款獨家「無蛋奶麵包」，7月26前購買任一杯Hi Café特濃咖啡即可免費嘗聯名新品麵包。圖／萊爾富提供

近年食安及環保意識抬頭，綠色飲食觀念蔚為風潮，台灣蔬食人口也與日俱增，看好蔬食商機，萊爾富積極開發蔬食商品，更將觸角延伸至麵包品項，二度與專業烘焙坊「岩島成」合作聯名，首次推出4款「無蛋奶麵包」，主打超柔潤口感，同時也是首家推出無蛋奶麵包的超商通路，7月26日前購買任一杯Hi Café特濃咖啡，即可獲贈岩島成聯名系列麵包一個。

萊爾富近年積極開發蔬食商品，像是今年4月與「寬心園」聯手推出的「多彩香梅天使涼麵」，上市不到2周即賣出上萬盒佳績；7月萊爾富更首次將蔬食觸角延伸至麵包品項，與日本敷島公司PASCO專業技術授權的「岩島成」二度合作，聯名推出4款「無蛋奶麵包」，包含「皇冠麵包」、「紅豆麵包」、「芋頭麵包」及「素肉鬆麵包」，每款售價皆為35元。

「岩島成」是大成集團與日本第二大麵包公司敷島麵包（PASCO）共同合資成立的日式烘焙連鎖品牌，以日本烘焙專業技術，以及麵糰與餡料的獨特比例，打造出口感鬆軟麵包，萊爾富2020年12月便曾與「岩島成」合作推出「紅豆麻糬平燒」及「奶酥麵包」，上市2周即擠進麵包銷量TOP5。此次雙方二度合作，借重岩島成技術，以無蛋奶為開發重點，不僅嚴選物料，採用對添加物更為嚴苛標準、具雙潔淨標章認證的豆泥，同時搭配岩島成獨家高含水量工法，於麵糰中導入其獨家開發的米湯種，讓麵糰更加柔潤鬆軟。

萊爾富再度攜手「岩島成」推出的4款無蛋奶麵包中，「紅豆麵包」採用含有紅豆粒的內餡，香氣濃郁更具口感；「皇冠麵包」為單純的無餡餐包，單吃或搭配果醬、奶油都美味；「芋頭麵包」的芋頭餡鬆軟綿密，且保有芋頭顆粒口感；唯一鹹食口味的「素肉鬆麵包」，不僅是經典口味，飽滿的素海苔香鬆外餡，口感與風味兼具。

為了讓消費者嘗鮮，7月26日前購買萊爾富新上市增加33%濃度的Hi Café特濃咖啡一杯，即可免費獲贈一款「岩島成」聯名新品麵包。

7月26日前購買萊爾富新上市增加33%濃度的Hi Café特濃咖啡一杯，即可獲贈一款「岩島成」聯名新品麵包。圖／萊爾富提供
7月26日前購買萊爾富新上市增加33%濃度的Hi Café特濃咖啡一杯，即可獲贈一款「岩島成」聯名新品麵包。圖／萊爾富提供
萊爾富二度攜手「岩島成」推出4款獨家無蛋奶麵包，「皇冠麵包」售價35元。圖／萊爾富提供
萊爾富二度攜手「岩島成」推出4款獨家無蛋奶麵包，「皇冠麵包」售價35元。圖／萊爾富提供
萊爾富二度攜手「岩島成」推出4款獨家無蛋奶麵包，「素肉鬆麵包」售價35元。圖／萊爾富提供
萊爾富二度攜手「岩島成」推出4款獨家無蛋奶麵包，「素肉鬆麵包」售價35元。圖／萊爾富提供
萊爾富攜手「岩島成」全新推出4款「無蛋奶麵包」，以高含水量工法及嚴選物料，提供消費者全新體驗。圖／萊爾富提供
萊爾富攜手「岩島成」全新推出4款「無蛋奶麵包」，以高含水量工法及嚴選物料，提供消費者全新體驗。圖／萊爾富提供
萊爾富二度聯名「岩島成」，率先超商通路推出4款「無蛋奶麵包」搶市。圖／萊爾富提供
萊爾富二度聯名「岩島成」，率先超商通路推出4款「無蛋奶麵包」搶市。圖／萊爾富提供
萊爾富二度攜手「岩島成」推出4款獨家無蛋奶麵包，「芋頭麵包」售價35元。圖／萊爾富提供
萊爾富二度攜手「岩島成」推出4款獨家無蛋奶麵包，「芋頭麵包」售價35元。圖／萊爾富提供
萊爾富二度攜手「岩島成」推出4款獨家無蛋奶麵包，「紅豆麵包」售價35元。圖／萊爾富提供
萊爾富二度攜手「岩島成」推出4款獨家無蛋奶麵包，「紅豆麵包」售價35元。圖／萊爾富提供

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