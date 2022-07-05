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美福牛排館7月每週三、四 55天乾式熟成丁骨買一送一

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
乾式熟成丁骨牛排。圖／Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館提供。
乾式熟成丁骨牛排。圖／Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館提供。

乾式熟成牛排，也有「買一送一」優惠嗎？現在機會來了！為迎接暑假及歡慶美福獨家代理美國牛肉新品牌Double R上市，獲米其林指南餐盤推薦的「Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館」，即日起至7月31日止，推出「迎夏Fun心吃一波夏季優惠」專案，其中便包括55天乾式熟成丁骨30盎司「買一送一」優惠。

「Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館」於7月每週三、四，推出「買一送一」活動，凡同桌皆點義式沙拉吧，即享55天乾式熟成丁骨牛排30盎司(單點6,000元/客)，買一客、送一客的「買一送一」優惠。

每週五、六、日則是針對「單點55天乾式熟成牛排28盎司（含）」推出「買一送二」，凡單點55天乾式熟成牛排28盎司（含）以上一客，即贈義式沙拉吧兩客（1,900元/2客）。

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