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蝦皮購物「7.7夏日免運節」領券免運再抽1年份「再睡5分鐘」飲品兌換券

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「再睡5分鐘」快閃店進駐蝦皮購物，預領免運券抽1年份手搖飲免費喝。圖／蝦皮購物提供
「再睡5分鐘」快閃店進駐蝦皮購物，預領免運券抽1年份手搖飲免費喝。圖／蝦皮購物提供

充滿吃喝玩樂的暑假來臨，蝦皮購物專為夏季打造的「7.7夏日免運節」即將迎來優惠最高潮，祭出「6張299元免運券」、「商城8.5折券」、「品牌旗艦店1折起」3大優惠，7月7日全站消費滿額就抽萬元蘋果大禮包，使用2張免運券升級再抽價值超過4萬的BOSCH洗碗機，另外再加碼推夏日不可少的「消暑冰飲品1元起」。此外，百萬YouTuber滴妹超療癒飲料品牌「再睡5分鐘」也在蝦皮購物開店，即日起至8月31日，於期間限定電子票券品牌館推出比實體店更優惠的各式經典飲品，蝦皮購物也攜手「再睡5分鐘」推出「楊枝甘蝦」獨家聯名手搖飲品與訂製杯身，升級版的楊枝甘露將帶來最消暑的清爽滋味。

即日起至7月7日，除了上蝦皮購物預領免運券就能抽1年份「再睡5分鐘」手搖飲品（365張85元飲料兌換券），只要前往「再睡5分鐘」全台實體門市消費，向店員出示蝦皮購物合作活動頁面就能享受飲品現折5元優惠，加入再睡5分鐘會員，更有機會抽中1年份的蝦皮購物免運券（365張60元蝦皮購物免運券），攜手寵粉祭出超狂夏日專屬優惠。

7月7日全天12時段更獻上消暑飲品1元起優惠，超熱賣的星巴克中杯抹茶奶霜星冰樂破盤價只要99元；黃金比例調製的摩斯漢堡冰紅茶，不到20元就能輕鬆享有。除了獨家聯名飲料「楊枝甘蝦」，「再睡5分鐘」的經典飲品「棉被午茉綠」、「日安紅珍珠歐蕾」也都有限時優惠。

而夏季旅遊、跑趴治裝拼場，也別錯過蝦皮購物「時尚夏日狂歡購」盛典，攜手百家時尚大店，即日起至7月6日，各式時尚穿搭夯品天天輪番下殺，再祭運動戶外商品7折劵、鞋包配件1折劵等破盤優惠，7月7日返場再豪撒流行大店7.7折券，讓你無痛購入百搭單品。想為家中添置涼夏必備用品，還有「美好生活節」返場限時下殺5折，日式多功能可疊加附蓋收納箱，限時價299元起。

蝦皮購物「7.7夏日免運節」Apple Watch Series 7，限時瘋搶價9,999元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「7.7夏日免運節」Apple Watch Series 7，限時瘋搶價9,999元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物與再睡5分鐘獨家聯名「楊枝甘蝦」限時登場，帶給你最消暑的清爽滋味。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物與再睡5分鐘獨家聯名「楊枝甘蝦」限時登場，帶給你最消暑的清爽滋味。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「7.7夏日免運節」LG 34吋 IPS曲面電競螢幕，優惠價搭配商城8.5折券，優惠價9,058元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「7.7夏日免運節」LG 34吋 IPS曲面電競螢幕，優惠價搭配商城8.5折券，優惠價9,058元。圖／蝦皮購物提供

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