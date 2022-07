1組即免運！M One Café首推雙人夏日野餐組 限量200組

Outdoor風潮蔚為流行,橘色餐飲集團旗下美式早午餐品牌M One Café,首度推出仲夏野餐組,內含期間限定的雙人份美式輕食飲品,以及全新設計的M One仲夏野餐墊。除開放門市現場點購,更提供inline線上平台外送服務,一組即享免運外送,每組售價1,680元,全台限量200組,7月5日起開始販售,售完為止。

M One Café首度推出雙人仲夏野餐組,一組即享免運外送,全台限量200 份。圖/M One Café提供。

「M One雙人仲夏野餐組」包含3款鹹食、2款漸層飲及1張野餐墊。考量到戶外享食最重要的就是方便分食且不沾手,M One Café主廚特別將吸滿蛋液煎製而成的法式吐司,夾上火雞、火腿、起司與酪梨等豐富餡料,特製成清爽又營養飽足的「火雞火腿起司酪梨法式三明治」。

另以「墨西哥玉米片」佐三種特色沾醬——「莎莎醬」保留番茄和洋蔥切丁的口感,微酸帶辣的滋味讓人一口接一口;自製的「酪梨醬」搭配玉米片則是解膩又對味,恰到好處的清爽與玉米片的鹹香達成完美口感;而「酸奶醬」則是濃郁奶香伴隨優雅的微酸滋味,多樣化的沾醬讓玉米片吃起來別具層次,分食的過程中更達到戶外社交的樂趣。

此外,主廚將店內經典熱銷的理查墨西哥辣蛋捲的靈魂辣肉醬,賦予全新吃法,與融化的切達起司調製成薯條沾醬,淋上炸得外酥心軟的帶皮脆薯,經典「辣肉醬起司薯條」是最道地的必嚐美式風味。

不僅如此,M One Cafe更研發兩款全新夢幻漸層飲,綜合了百香果、紅龍果、柳橙、鳳梨等酸甜水果而成的「鮮果派對」,以及加入菠菜、柳橙、芭樂、蘋果的「翡翠綠」,兩款兼具口感和顏值的夏日特調,讓人光看都沁涼。所有餐點飲品皆提供額外加購的選擇,多人出遊亦能滿足同饗。

野餐的靈魂單品,非「野餐墊」莫屬。M One仲夏野餐墊跳脫常見的格紋圖騰,以簡單線條勾勒出龜背芋圖樣,並使用酪梨綠與米白色打底,淡雅耐看的設計,讓野餐擺拍輕鬆展現食尚質感。