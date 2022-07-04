1組即免運！M One Café首推雙人夏日野餐組 限量200組
Outdoor風潮蔚為流行，橘色餐飲集團旗下美式早午餐品牌M One Café，首度推出仲夏野餐組，內含期間限定的雙人份美式輕食飲品，以及全新設計的M One仲夏野餐墊。除開放門市現場點購，更提供inline線上平台外送服務，一組即享免運外送，每組售價1,680元，全台限量200組，7月5日起開始販售，售完為止。
「M One雙人仲夏野餐組」包含3款鹹食、2款漸層飲及1張野餐墊。考量到戶外享食最重要的就是方便分食且不沾手，M One Café主廚特別將吸滿蛋液煎製而成的法式吐司，夾上火雞、火腿、起司與酪梨等豐富餡料，特製成清爽又營養飽足的「火雞火腿起司酪梨法式三明治」。
另以「墨西哥玉米片」佐三種特色沾醬——「莎莎醬」保留番茄和洋蔥切丁的口感，微酸帶辣的滋味讓人一口接一口；自製的「酪梨醬」搭配玉米片則是解膩又對味，恰到好處的清爽與玉米片的鹹香達成完美口感；而「酸奶醬」則是濃郁奶香伴隨優雅的微酸滋味，多樣化的沾醬讓玉米片吃起來別具層次，分食的過程中更達到戶外社交的樂趣。
此外，主廚將店內經典熱銷的理查墨西哥辣蛋捲的靈魂辣肉醬，賦予全新吃法，與融化的切達起司調製成薯條沾醬，淋上炸得外酥心軟的帶皮脆薯，經典「辣肉醬起司薯條」是最道地的必嚐美式風味。
不僅如此，M One Cafe更研發兩款全新夢幻漸層飲，綜合了百香果、紅龍果、柳橙、鳳梨等酸甜水果而成的「鮮果派對」，以及加入菠菜、柳橙、芭樂、蘋果的「翡翠綠」，兩款兼具口感和顏值的夏日特調，讓人光看都沁涼。所有餐點飲品皆提供額外加購的選擇，多人出遊亦能滿足同饗。
野餐的靈魂單品，非「野餐墊」莫屬。M One仲夏野餐墊跳脫常見的格紋圖騰，以簡單線條勾勒出龜背芋圖樣，並使用酪梨綠與米白色打底，淡雅耐看的設計，讓野餐擺拍輕鬆展現食尚質感。
在材質上特意挑選透氣耐用的牛津布加上防水塗層，不論是登山露營，享受沙灘日光浴，或在公園草坪席地，皆能達到防水耐髒的功能性。大尺寸150x200 公分的規格，擺上餐點再坐上三五好友也同樣寬敞舒適。四周的包邊處理讓野餐墊更加耐拉扯，還能當作家中小孩的遊樂墊。野餐墊摺疊收納後僅有A4大小，貼心提把設計讓人輕鬆攜著走。M One 仲夏野餐墊另提供單售，售價為880元。
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