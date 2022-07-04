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1組即免運！M One Café首推雙人夏日野餐組 限量200組

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導

Outdoor風潮蔚為流行，橘色餐飲集團旗下美式早午餐品牌M One Café，首度推出仲夏野餐組，內含期間限定的雙人份美式輕食飲品，以及全新設計的M One仲夏野餐墊。除開放門市現場點購，更提供inline線上平台外送服務，一組即享免運外送，每組售價1,680元，全台限量200組，7月5日起開始販售，售完為止。

M One Café首度推出雙人仲夏野餐組，一組即享免運外送，全台限量200 份。圖／M One Café提供。
M One Café首度推出雙人仲夏野餐組，一組即享免運外送，全台限量200 份。圖／M One Café提供。

「M One雙人仲夏野餐組」包含3款鹹食、2款漸層飲及1張野餐墊。考量到戶外享食最重要的就是方便分食且不沾手，M One Café主廚特別將吸滿蛋液煎製而成的法式吐司，夾上火雞、火腿、起司與酪梨等豐富餡料，特製成清爽又營養飽足的「火雞火腿起司酪梨法式三明治」。

另以「墨西哥玉米片」佐三種特色沾醬——「莎莎醬」保留番茄和洋蔥切丁的口感，微酸帶辣的滋味讓人一口接一口；自製的「酪梨醬」搭配玉米片則是解膩又對味，恰到好處的清爽與玉米片的鹹香達成完美口感；而「酸奶醬」則是濃郁奶香伴隨優雅的微酸滋味，多樣化的沾醬讓玉米片吃起來別具層次，分食的過程中更達到戶外社交的樂趣。

此外，主廚將店內經典熱銷的理查墨西哥辣蛋捲的靈魂辣肉醬，賦予全新吃法，與融化的切達起司調製成薯條沾醬，淋上炸得外酥心軟的帶皮脆薯，經典「辣肉醬起司薯條」是最道地的必嚐美式風味。

不僅如此，M One Cafe更研發兩款全新夢幻漸層飲，綜合了百香果、紅龍果、柳橙、鳳梨等酸甜水果而成的「鮮果派對」，以及加入菠菜、柳橙、芭樂、蘋果的「翡翠綠」，兩款兼具口感和顏值的夏日特調，讓人光看都沁涼。所有餐點飲品皆提供額外加購的選擇，多人出遊亦能滿足同饗。

野餐的靈魂單品，非「野餐墊」莫屬。M One仲夏野餐墊跳脫常見的格紋圖騰，以簡單線條勾勒出龜背芋圖樣，並使用酪梨綠與米白色打底，淡雅耐看的設計，讓野餐擺拍輕鬆展現食尚質感。

在材質上特意挑選透氣耐用的牛津布加上防水塗層，不論是登山露營，享受沙灘日光浴，或在公園草坪席地，皆能達到防水耐髒的功能性。大尺寸150x200 公分的規格，擺上餐點再坐上三五好友也同樣寬敞舒適。四周的包邊處理讓野餐墊更加耐拉扯，還能當作家中小孩的遊樂墊。野餐墊摺疊收納後僅有A4大小，貼心提把設計讓人輕鬆攜著走。M One 仲夏野餐墊另提供單售，售價為880元。

「M One仲夏野餐墊」摺疊收納後僅有A4大小，貼心提把設計輕鬆拎著走。圖／M One Café提供。
「M One仲夏野餐墊」摺疊收納後僅有A4大小，貼心提把設計輕鬆拎著走。圖／M One Café提供。
「M One仲夏野餐墊」以簡單線條勾勒出龜背芋圖樣，並使用酪梨綠與米白色打底。單品售價880元。圖／M One Café提供。
「M One仲夏野餐墊」以簡單線條勾勒出龜背芋圖樣，並使用酪梨綠與米白色打底。單品售價880元。圖／M One Café提供。
「M One 雙人仲夏野餐組」打造好吃、好看、又好拍的時尚野餐時光。圖／M One Café提供。
「M One 雙人仲夏野餐組」打造好吃、好看、又好拍的時尚野餐時光。圖／M One Café提供。
「M One雙人仲夏野餐組」包含3款鹹食、2款漸層飲及1張野餐墊，每組售價1,680元。圖／M One Café提供。
「M One雙人仲夏野餐組」包含3款鹹食、2款漸層飲及1張野餐墊，每組售價1,680元。圖／M One Café提供。
野餐組內含2款以各式鮮果調製的夢幻漸層飲，「鮮果派對」及「翡翠綠」（右）。圖／M One Café提供。
野餐組內含2款以各式鮮果調製的夢幻漸層飲，「鮮果派對」及「翡翠綠」（右）。圖／M One Café提供。

野餐 薯條

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