萊爾富「涼夏轉轉樂」門市買指定飲料任2件享最低0元起
搶攻夏日高溫商機與出遊熱潮，萊爾富整合線上線下資源，於全台萊爾富門市推出「涼夏轉轉樂」活動，即日起至7月26日到全台萊爾富門市購買指定飲料任2件，即可免費參加「涼夏轉轉樂」，結帳時可憑搖獎機轉出的彩球顏色對應折扣，立即享有現折優惠，最低可享2件0元。
即日起至7月26日到全台萊爾富門市購買指定飲料（寶特瓶／鋁箔包／鋁罐）任2件，即可免費參加「涼夏轉轉樂」遊戲一次，購買任4件即可玩2次，以此類推，萊爾富祭出高達近200個品項參與優惠活動；結帳時可憑搖獎機轉出的彩球顏色對應折扣，立即享有現折優惠，搖獎機內含紅、橘、黃、綠、藍共5種顏色彩球，優惠包括任2件0元、59折、69折、79折、89折等。
消費者還能透過預購方式，加199元購入「搖獎機DIY組合包」回家與親友同歡，內含搖獎機機身1座（須自備黏著劑）、50顆彩球（12mm，5色各10顆），到貨日期將以結帳單據上的日期為準，全台限量500組，數量有限，售完為止。
此外，即日起至7月26日萊爾富於Hi-Life VIP App內的「萊玩遊戲」推出零接觸、每日每位會員均可進行一次免費的「萊玩一夏」線上刮刮樂與「涼夏轉轉樂」轉盤遊戲，不僅享有中獎率100%，透過每日免費玩遊戲，還能輕鬆累積會員點數與獲得零食折扣優惠。例如萊爾富每個月送出高達2,000萬Hi點，吸引許多會員參與的「萊玩一夏」線上刮刮樂，活動期間祭出高達200萬組，每日提供5 Hi點、10 Hi點、20 Hi點、50 Hi點、100 Hi點等5種隨機獎項，每日每位會員最高可得獲得100 Hi點。
同一期間，萊爾富也為會員量身設計線上版的萊玩遊戲「涼夏轉轉樂」轉盤遊戲，會員每日有機會抽到任2件0元至89折等5種隨機的指定零食優惠折扣，獎項數量高達200萬組，指定零食包含脆加30元系列、乖乖25元與35元系列、浪味仙25元系列、樂事洋芋片45元系列、多力多滋迷你脆25元系列與多力多滋玉米片45元系列、奇多隨口脆12元系列、模範生點心麵全系列、品客洋芋片全系列，商品數量以門市實際販售為準。
迎接暑假，萊爾富推出期間限定「開心Fun暑假短促優惠」活動，7月1日至7月5日到萊爾富購買指定糖果巧克力、飲品、休閒零嘴、衛生棉等多項商品均享優惠折扣，最低下殺至買1送1。包含售價35元的樂法職人手作系列375mL的泰式奶茶與海塩太妃茶歐蕾、售價30元的脆加系列特製唐辛子口味與切達起司口味、售價45元的黑嘉麗系列黑莓與綜合水果軟糖、售價69元的正義聯盟系列葡萄風味與水蜜桃風味Q軟糖（盒裝），均享活動期間買1送1優惠。
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