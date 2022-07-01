住房1.5折、栢麗廳雙人早餐999元！晶華夏季旅展今開跑

2022台北國際夏季旅展將於7月15日至18日在世貿一館登場，迎接解封前的最後一場大型旅展，以及看好國旅市場，台北晶華酒店今年首次推出可任選栢麗廳假日午晚餐或外帶分享餐的「栢麗廳假日午晚餐單人券」，以及旅展限定999元的「栢麗廳雙人早餐劵」，憑餐券加訂客房，每房僅需2,600元，搭配7月15日後上路的國旅補助還每房至多可再省1,300元，相當於每人房價加自助早餐僅需1,150元。

此外，晶華同步於飯店一樓的栢麗廳櫃檯前規劃一區「旅展快閃店」，方便無法前往世貿的民眾也能共襄盛舉；7月1日12點起至7月18日下午7點官網同時開辦「線上夏季旅展 (www.regenttaiwan.com)」，客房、餐飲與SPA共準備數十樣商品，以超優惠的價格開賣。

其中，為搶攻國旅市場，台北晶華酒店祭出折扣高達1.5折的「精緻套房．買一晚送一晚」住房專案，入住20坪寬闊舒適的精緻套房兩晚9,999元；針對喜愛城市小旅行的族群，也規劃出「晶采假期一泊一食」及「晶采假期一泊二食」兩款方便入手的吃加住方案，每房每晚含早餐3,333元起。

SPA療程折扣券有「旅人最愛─紓解時差按摩」SPA療程券套票(兩入一組)，每組9,888元，除了包含兩次連續榮獲六年世界SPA大獎的沐蘭SPA、價值4,950元的「旅人最愛─紓解時差按摩」SPA療程外，再加贈兩天一夜精緻客房與雙人自助式早餐票券一張。

餐飲優惠券的部分，台北晶華酒店的人氣自助餐廳—栢麗廳，持續強打雙人、四人午晚餐及下午茶折扣券，今年還首度推出「栢麗廳假日午晚餐單人券」及「栢麗廳Monthly Pass暢遊30環遊券」，前者的亮點是首次銷售可於假日使用之餐券，可自由選擇使用於栢麗廳假日午晚餐、也可兌換晶華美食訂閱制分享餐，讓使用者更方便靈活運用之外，搭配買十送一的活動，折扣高達6.6折。