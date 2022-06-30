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「搭公車集好運」抽獎活動開跑 超實用好禮周周抽

聯合報／ 記者張振群／台北即時報導
「搭公車集好運」每週都會抽出飛利浦萬用鍋、switch主機及饗饗餐飲券等超值好禮，每月更有機會獲得Dyson吸塵器。圖／臺北市公車聯營管理委員會提供
「搭公車集好運」每週都會抽出飛利浦萬用鍋、switch主機及饗饗餐飲券等超值好禮，每月更有機會獲得Dyson吸塵器。圖／臺北市公車聯營管理委員會提供

臺北市擁有全國首屈一指的高品質大眾運輸，而「好好運金剛」仰賴的變身能量，完全來自每一位市民朋友對臺北市公車的支持與信賴，你的每一次上下車刷卡，都能為「好好運金剛」累積一分能量。

對此，為持續提升疫情期間民眾搭乘公車之意願，臺北市政府交通局、臺北市公共運輸處及臺北市公車聯營管理委員會等單位共同規劃「搭公車集好運」抽獎活動，活動期間自111年7月1日(五)至111年10月31日(一)止。

「搭公車集好運」每週都會抽出飛利浦萬用鍋、switch主機及饗饗餐飲券等超值好禮，每月更有機會獲得Dyson吸塵器，另於活動期間每月搭乘皆達40次以上之民眾，加碼抽出全勤獎，得獎者可獲得所有獎品各1份！

活動獎項

特獎：Dyson V15 Detect™無線吸塵器｜每月1名（共4名)

頭獎：飛利浦智慧萬用鍋HD2195｜每週１名（共18名）

貳獎：Switch遊戲主機｜每週2名（共36名）

參獎：饗饗假日晚餐券（1組2張）｜每週3名（共54名）

肆獎：限量精美卡面悠遊卡+儲值金1,000元｜每週20名（共360名）

普獎：限量精美卡面悠遊卡+儲值金500元｜每週20名（共360名）

全勤獎：上述所有獎項各1件/組｜1名

欲參加本次抽獎活動之民眾，可自111年7月1日凌晨0時起於活動網站確認相關基本資料及輸入欲參加活動之悠遊卡號，當天起於雙北市市區公車使用悠遊卡成功完成上下車刷卡1次，即獲得1次抽獎機會，搭乘公車次數越多，抽獎機會就越多！

抽獎活動詳細之注意事項可至公運處官網「搭公車集好運」專區或活動網站（https://event.udn.com/taipeibus2022/）查詢，亦可電洽活動專線（02-7721-6909轉7）詢問相關問題。

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