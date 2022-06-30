好市多鮭魚片驚現「白色鮭魚卵」？真相曝光 員工也認疏失

有網友在「好市多商品經驗老實說」臉書社團PO出多張照片表示，買了「空運鮭魚切片」拆封後，發現鮭魚片上有十幾顆白顆粒，他上網詢問：「那個白白的是什麼？」多數網友均回答是「白色鮭魚卵」，未料卻釣出也有相同經驗的網友解答。

一開始多數網友留言一片均為「鮭魚卵」的解答，有人覺得跟荔枝椿象下蛋很像，也有人開玩笑是電影裡的「宇宙能方」，具有一樣的立體方格子排列外觀。

一名網友才為大家釋疑：「你還滿會幻想的，您真的有看過他們生產過程嗎？我以前在挑的時候就遇到了，並且直接詢問員工，他們也坦白說是他們拆袋時沾到箱子保麗龍，的確是他們疏失！還好我買過冷凍過，不然還以為您講的是真的。」

也有網友留言：「這個不是空運鮭魚，是超低溫冷凍鮭魚，不然就是有冷凍過，然後那個白色的是保麗龍碎屑，通常魚貨放保麗龍盒會用薄塑膠片隔開，不然直接進冷凍庫就會黏在一起。以空運鮭魚的標準來講，這完全不合格，還不如直接買超低溫冷凍鮭魚，建議直接退貨。」

網友為大家釋疑後，發現是好市多在空運方式及過程中可能有疏失，才發現原本對「白子鮭魚卵」的想像純屬無稽之談，直言這樣的回答很「ㄎㄧㄤ」、「我笑到一個美丁美當」。