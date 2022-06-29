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機上美食神還原 全家攜手長榮航空打造10款異國美味

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家便利商店與長榮航空攜手合作，推出10款以「異國咖哩」、「經典航線飛機餐」為主題的聯名美食。記者吳致碩／攝影
全家便利商店與長榮航空攜手合作，推出10款以「異國咖哩」、「經典航線飛機餐」為主題的聯名美食。記者吳致碩／攝影

因為疫情無法隨意出國遊玩，除了念念不忘各種異國美食，超過2年半沒得搭飛機的日子，就連飛機餐也開始令人懷念。全家便利商店聯名美食再出新招，這次與長榮航空攜手合作，推出10款以「異國咖哩」、「經典航線飛機餐」為主題的聯名美食，神還原旅行滋味。自即日起至7月26日止，到全家購買指定長榮聯名商品，還有機會抽中日本雙人經濟艙來回機票！

此次推出的10款聯名美食中，首推民眾最愛的咖哩系列，4款異國咖哩特別邀請長榮外籍名廚指導，以日本、印度與泰國咖哩為基底，品項則含括「泰式瑪莎曼牛肉咖哩飯」、「泰式綠咖哩嫩雞燴麵」、「印度庫瑪咖哩鷹嘴豆泥握沙拉」，以及「日式咖哩漢堡排堡」等，風味與食感都有驚喜。其中，「泰式瑪莎曼牛肉咖哩飯」以有咖哩之王美譽的瑪莎曼咖哩為延伸開發，以品牌獨門咖哩為基底，加入溫潤的洋蔥醬體進行提味，再佐上鬆軟馬鈴薯塊及軟嫩牛肉片，香氣濃郁不辣口，嘗過的人都大推。

而考量到疫情後民眾對快速覆熱、拆開即食的冷凍調理食品需求攀升，全家也與長榮航空聯手，將飛機餐以冷凍餐盒形式神還原，精選國人經常搭乘的亞洲區航線餐點為主軸，端出「雞肉奶油斜管麵」、「酸甜魚柳時蔬飯」、「美式經典燒烤洋芋」、「日式照燒雞肉」等4款。其中，「雞肉奶油斜切筆管麵」為機上兒童餐熱門口味，一般民眾嚐鮮首選；而「日式照燒雞肉飯」則是日本航線專屬的機上餐點，以秘製照燒醬醃漬雞腿肉，一秒勾起大家飛往日本的美好記憶。

另外，全家更導入長榮航空旅客念念不忘的「維也納奶油餐包」、商務艙專屬「菓鋪の物語米果隨手包」等產品；自7月6日起，全家會員App「全+1商城」、電商平台「全家行動購」還將開賣泰式瑪莎曼牛肉咖哩醬包，還有「機上限定航空奶油＋餐包」10入組合「全+1商城」熱銷中，讓大家從正餐時段到午茶點心都能喚起飛行記憶神遊一番，隨時重溫旅行時的機上美味時光。

全家與長榮航空聯手，將亞洲地區航線的經典飛機餐以冷凍餐盒形式神還原，簡單覆熱就可重溫機上的美味滋味。記者吳致碩／攝影
全家與長榮航空聯手，將亞洲地區航線的經典飛機餐以冷凍餐盒形式神還原，簡單覆熱就可重溫機上的美味滋味。記者吳致碩／攝影
長榮航空熱門機上餐點「經典美式烤洋芋」，新鮮國產豬肉搭配Cattlemen’s烤肉醬，展現道地美式BBQ風味。記者吳致碩／攝影
長榮航空熱門機上餐點「經典美式烤洋芋」，新鮮國產豬肉搭配Cattlemen’s烤肉醬，展現道地美式BBQ風味。記者吳致碩／攝影
除了微波鮮食，全家也同步於「全+1商城」推出泰式瑪莎曼牛肉咖哩醬包、機上限定航空奶油餐包10入組；7月13日起「經濟艙菓鋪の物語米果禮盒」於全家店鋪開賣。記者吳致碩／攝影
除了微波鮮食，全家也同步於「全+1商城」推出泰式瑪莎曼牛肉咖哩醬包、機上限定航空奶油餐包10入組；7月13日起「經濟艙菓鋪の物語米果禮盒」於全家店鋪開賣。記者吳致碩／攝影
觀察民眾對冷凍調理食品需求攀升，全家也與長榮航空聯手將飛機餐以冷凍餐盒形式，從口味到包裝都神還原。記者吳致碩／攝影
觀察民眾對冷凍調理食品需求攀升，全家也與長榮航空聯手將飛機餐以冷凍餐盒形式，從口味到包裝都神還原。記者吳致碩／攝影
全家便利商店聯手長榮航空搶攻「味」出國商機，從主食到小吃全包辦，用美食勾起民眾對飛行的渴望。記者吳致碩／攝影
全家便利商店聯手長榮航空搶攻「味」出國商機，從主食到小吃全包辦，用美食勾起民眾對飛行的渴望。記者吳致碩／攝影
看準民眾熱愛咖哩類主食的需求，全家聯手長榮航空研發4款以日本、印度與泰國咖哩為基底的道地美食，品項更涵括飯、麵、沙拉、漢堡等多元選擇。記者吳致碩／攝影
看準民眾熱愛咖哩類主食的需求，全家聯手長榮航空研發4款以日本、印度與泰國咖哩為基底的道地美食，品項更涵括飯、麵、沙拉、漢堡等多元選擇。記者吳致碩／攝影

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