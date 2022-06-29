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搶客！7月1日起搭國光客運 免費拿麗寶門票、還能抽iPhone
客運振興方案7月即將上路，為了搶客，國光客運今宣布，將從7月1日起推出麗寶樂園門票與千元乘車金抽獎活動，每月抽出100名乘客贈送麗寶樂園門票2張，11月還加碼再抽出iPhone 13 Pro與Switch主機加健身環大冒險套組等獎項。國光客運表示，乘客只要登錄票根或電子票卡即可參加抽獎。
此外，為了回饋100公里以上中長程路線忠實乘客，收集票根還可以兌換立體口罩與環保提袋實用贈品。
國光客運指出，兩年多來疫情起起伏伏，多次歷經搭乘人數雪崩式下跌，客運業都非常辛苦，期待藉由振興促銷，擺脫疫情陰霾。
國光客運表示，這次除了對外以乘客為主的促銷活動，同時準備提撥數百萬元預算作為內部同仁激勵金，按各車站攬客表現發給獎金，實質鼓勵第一線駕駛暨站務人員。
國光客運表示，7月1日至10月31日止，為期四個月，只要搭乘國光各國道暨一般公路客運乘客，都可以在國光客運官網登錄參加抽獎，四波抽獎每次抽出100名乘客，贈送每張原價900元麗寶樂園探索世界門票兩張。此外，還將同時抽出1000元乘車金10名。
11月初抽獎再加碼，最高送出iPhone 13 Pro手機一名與任天堂Switch主機加健身環大冒險套組3名。
國光客運表示，每搭乘一次就有一次登錄抽獎機會，搭越多次中獎機會越多，提醒每天搭乘短程路線通勤通學乘客不要錯過機會。
國光客運指出，為回饋100公里以上中長程路線忠實乘客，還準備實用贈品，憑3張票根或乘車證明可以兌換環保提袋1個，5張兌換5入造型立體口罩1盒，環保提袋限量3000個，造型口罩限量2000盒，送完為止。
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