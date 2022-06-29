搶客！7月1日起搭國光客運 免費拿麗寶門票、還能抽iPhone

「一張好的照片，抵過千言萬語」這句話闡明了普立茲新聞攝影獎在眾多文化獎項中舉足輕重的原因；由時藝多媒體主辦的「SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展」23日在華山文創園區中4B館正式開展。值得一提的，今年5月初甫公布的2022年最新得獎作品─印度在世紀疫情(Covid-19)肆虐下的日常（特寫新聞攝影獎）、2021年美國選舉國會大廈抗議衝突，以及2021年5月發生的阿富汗塔利班奪取政權事件（突發新聞攝影獎）也將在本次展覽中領先全球、首次曝光。

2022-06-29 15:58