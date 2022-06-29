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汐止遠雄廣場開業6年改裝 引進寵物公園、全國電子進駐

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
全國電子在新北市汐止遠雄廣場開設150坪賣場，希望搶攻百貨家庭客層。圖／遠雄廣場提供
全國電子在新北市汐止遠雄廣場開設150坪賣場，希望搶攻百貨家庭客層。圖／遠雄廣場提供

新北市汐止遠雄廣場開業6年後重新改裝，引進寵物公園、全國電子和運動潮流品牌進駐，希望帶給消費者耳目一新的感受。遠雄慶改裝及迎接暑假商機，7月1日到10推出滿千送百優惠活動，1、2樓新開幕指定櫃位，當日消費滿3000元送200元抵用券（限零售使用）。

遠雄表示，改裝後將賣場服務升級，提供消費者更完善的服務，特別邀請毛孩界有寵物管家之稱的寵物公園駐點，占地146坪，櫃內除了販售市面常見的飼料與零食罐頭、玩具用品、保健機能商品之外，還提供毛小孩美容服務。毛孩體驗洗澡299元起，還送洗澡升級券1張。

全國電子在遠雄廣場1樓賣場面積150坪，消費者能自在體驗智慧家電及各式數位資通訊商品。遠雄廣場引進全國電子，希望搶攻百貨家庭客層。

遠雄廣場2樓新櫃導入李寧主推NBA球員喜愛的「韋德系列」，另有adidas、PUMA等運動潮流品牌。美食餐飲方面，包括老圓環滷肉飯──龍凰號、極丼 日式燒肉丼為新北首店，另有迎福軒包子鋪、好客buffet加入。

遠雄廣場表示，好客buffet菜色多元新鮮，附有沙拉吧、熱炒、麵點、甜食、飲品區及多款港式飲茶必備點心。「秘製口水雞」嫩滑爽口，香氣四溢，目前提供抗漲優惠價每人250元。相關訊息可上iFG遠雄廣場粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。

新北市汐止遠雄廣場2樓新櫃導入李寧、adidas、PUMA等運動潮流品牌。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場2樓新櫃導入李寧、adidas、PUMA等運動潮流品牌。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場引進寵物公園駐點，146坪賣場提供毛小孩全方位照顧需求。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場引進寵物公園駐點，146坪賣場提供毛小孩全方位照顧需求。圖／遠雄廣場提供

品牌 遠雄

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