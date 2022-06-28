整層客房變身親子俱樂部！台北遠東拚國旅 兩專案齊發

搶攻暑假親子商機，台北遠東香格里拉飯店變身夏日童樂園，舉辦池畔野餐派對、虛擬實境、Switch電玩、拼圖遊戲與廚藝教室、寫真攝影等活動，還有讓爸媽休息放鬆的娛樂空間與美甲按摩服務，可以盡享城市度假樂趣。專案適用於7月1日至9月11日，「寶貝FUN一夏」每晚5,700元起，含早餐及「夏日童樂園」沉浸式體驗。

此外，飯店也首度與媽媽包第一品牌喜舖 (CiPU)合作，打造城市野營主題房，預訂超豪華客房、雅仕套房，將有喜舖繽紛秒開帳篷、折疊椅、好好推折疊車及Lovely好好掛旗，讓小寶貝在房間內也能輕鬆體驗露營樂趣。入住城市野營主題房還將加贈CiPU熱門包款，含時尚方便的愛地球點心袋、Airy後背包及Airy托特包 (價值6,450元)。

台北遠東香格里拉力拼國旅親子市場，首次將整層客房樓層改造成親子俱樂部，將12間客房打造10個主題空間，讓不同年齡的小朋友都能盡情放電。例如「遊樂天地」，是由兩間客房打通，鋪上粉藍相間的柔軟地墊，提供各式各樣的質感遊具供學齡前孩童探索，德國原木搖搖馬、兒童鋼琴、打擊樂組、原木豪華火車軌道、造型火箭、汽車、飛機、溜滑梯，還有女孩們最愛的梳妝台、醫護人員扮家家酒玩具等。

結合宏達電(HTC) 的「虛擬實境」，則打造沉浸感十足、真實感強烈的虛擬實境遊戲空間；另外還有大人小孩都愛的「Switch任天堂遊戲區」，包含享受對決樂趣的馬力歐派對，以及擁有6大運動競賽項目的Nitendo Switch Sports等。

喜歡手作的小朋友，周末還有「小小廚神」廚藝課；另為寶貝拍出可愛童真紀念照的「班尼頓廣告風格寫真區」，擁有6個拍照打卡點，周末有工作人員服務，變裝打扮拍照，並製作專屬鑰匙圈。還有與知名拼圖品牌合作的「雷諾瓦拼圖區」、供應輕食飲品的「休憩小站」，以及讓媽媽們放鬆變美的「Qi SPA香氛舒壓」和「巴黎都美甲沙龍」。

近年來時興時尚野餐，台北遠東香格里拉周末假日在7樓夏季泳池畔，也有「夏日池畔野餐派對」，結合野餐、露營、泳池及美食，輕鬆享受戶外風格野餐，住客成人500元，孩童300元；其餘成人賓客999元，孩童499元，以上均含無限暢飲軟性飲料、台灣啤酒及一份餐點；也可以加購限量夏日野餐籃，每份2,680元，包含喜舖CiPU繽紛帳篷，野餐籃內含炸蝦加州壽司、經典總匯三明治、杏仁達克瓦茲等7種甜鹹點，再享一瓶迷你酩悅香檳，需3天前預訂。

為了讓周末住宿賓客有更難忘的夏日戲水體驗，健身俱樂部周日上午舉辦親子水上趣味遊戲，包含親子同樂的「虎克船長即刻救援」，以及體驗如美人魚般在水中優雅徜徉的「人魚裝美拍體驗」，適合拍照打卡留下美好回憶。

相關資訊可洽：02-2378-8888，網址：www.shangri-la.com/taipei。