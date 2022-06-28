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虎頭埤成釣友天堂為搶暑假商機 推露營優惠可免費釣魚

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
虎頭埤成釣友天堂，為搶暑假露營商機，推出露營優惠可免費釣魚。記者周宗禎／翻攝
虎頭埤成釣友天堂，為搶暑假露營商機，推出露營優惠可免費釣魚。記者周宗禎／翻攝

台南市政府經營的虎頭埤風景區搶暑假商機，今天推出暑期專屬優惠，因為虎頭埤有多種魚類可供垂釣，有釣友稱讚是釣魚天堂，7月1日至8月31日期間露營可享免費釣魚，需自備釣竿，每頂帳篷優待兩支釣竿，歡迎親子體驗同樂。 露營區、烤肉區採事前預約制。相關問題可洽詢風景區管理所06-5901325。

虎頭埤除了有傳統吳郭魚，還有紅尼羅魚、團頭魴（武昌魚）、斑駁尖塘鱧(筍殼魚)、草魚、線鱧(泰國鱧)、小盾鱧（魚虎）、馬拉關麗體魚(珍珠石斑)、琵琶鼠魚、黑鰱（大頭鰱）、白鰱（竹葉鰱）、鯰魚、蟾鬍鯰（土虱）等眾多魚類可供釣友選擇挑戰，平常釣魚收費一隻釣竿100元。

管理所主任陳宏田表示，能接觸大自然的露營，不僅能避開人群，也能調節身心，今年暑假虎頭埤邀請大家走向戶外，到虎頭埤露營，接觸自然踏青，騎單車、踩腳踏船遊湖，園區超過100公頃幅員廣大利於防疫，也能親子一同體驗釣魚的樂趣。

7月每個周末園區吊橋咖啡屋旁，上午10點到12點及下午2點到4點各一場街頭藝人音樂演出。園區還有台灣第一座蟋蟀館，歡迎帶著小朋友來園區了解蟋蟀的醫生，園區內也能欣賞文青特展，「遇見臺灣第一水庫古往今昔」虎頭埤風景區老照片特展、「2020百年勝景耀新化」、「2022虎你幸福」兒童寫生比賽得獎作品展。

市長黃偉哲表示，即便疫情對我們的生活帶來了變化，仍建議適當走向戶外，接觸大自然，調節疫情造成的不安感與平時的生活壓力，邀請民眾到戶外健康踏青走讀台南，做一些有意義事增添生活幸福感，讓台南的美放鬆您的身心。

觀旅局長郭貞慧指出，觀旅局於台南各水域景點規畫水域遊憩體驗活動、到10月已有100場，7至9月5條「台南好食小旅行」路線，讓達人帶您吃遍台南美食。

虎頭埤成釣友天堂，為搶暑假露營商機，推出露營優惠可免費釣魚。記者周宗禎／攝影
虎頭埤成釣友天堂，為搶暑假露營商機，推出露營優惠可免費釣魚。記者周宗禎／攝影
虎頭埤成釣友天堂，為搶暑假露營商機，推出露營優惠可免費釣魚。記者周宗禎／翻攝
虎頭埤成釣友天堂，為搶暑假露營商機，推出露營優惠可免費釣魚。記者周宗禎／翻攝

虎頭埤 台南 露營區

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