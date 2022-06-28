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飯店即藝廊 台南遠東獨家舉辦「攝影大師柯錫杰特展」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
大師柯錫杰的17件精湛作品，現於飯店1樓大廳及24樓豪華閣貴賓廊公共空間展示。圖／台南遠東提供
大師柯錫杰的17件精湛作品，現於飯店1樓大廳及24樓豪華閣貴賓廊公共空間展示。圖／台南遠東提供

現正於台南美術一館盛大展出「臺灣現代攝影第一人」柯錫杰個展「照化入鏡：柯錫杰心世界」，作品廣獲各界迴響；台南遠東香格里拉飯店也與南畫廊跨界合作，即日起至9月30日，將17件大師精湛之作於飯店大廳及豪華閣貴賓廊舉辦「現代攝影大師柯錫杰特展」，將藝術帶進旅宿空間，嘗試全新跨界。

飯店總經理周麗華表示，飯店也可以是藝廊，透過柯錫杰的藝術作品，期望能帶給旅客獨有的住宿體驗，同時創造一個獨特「藝術」、「人」與「作品」互動的空間。

出生於台南，畢業於東京綜合寫真專門學校，紐約從業，為追求藝術跑遍大半個世界的攝影大師柯錫杰(Kosichi，1929~2020)，一生留下無數精彩作品，創作更橫跨藝術、肖像、時尚等領域，諾貝爾文學獎得主高行健譽其為「第一位將攝影提昇至藝術境界的華人攝影家」；著名攝影師Steve McCurry史帝夫‧麥柯里也曾說，「柯錫杰是二十世紀，崛起於臺灣而放眼世界，最具指標性的攝影家之一。」

此次柯錫杰展出的作品中，呈現轉染法 (Dye Transfer Process)無可取代的洗像技術，絕版的經典之作更顯歷久彌新，包含「等待維納斯」、「白沙丘」、「澎湖拼貼」等。除了轉染法，台南安平拍攝的「新約」與「舊約」，以及「金海」、「Olay! 安東尼奧」、「關山夕照」等17件精湛作品，現於飯店1樓大廳及24樓豪華閣貴賓廊公共空間展示，所有作品也提供線上銷售服務。

飯店地址：台南市東區大學路西段89號，電話：06-702-8888，官網：https://sltn.fareasternhotel.com.tw/tc/

「現代攝影大師柯錫杰特展」展期自即日起至9月30日。圖／台南遠東提供
「現代攝影大師柯錫杰特展」展期自即日起至9月30日。圖／台南遠東提供
台南遠東香格里拉打造旅宿新空間，與南畫廊跨界合作，首波展出現代攝影大師柯錫杰特展。圖／台南遠東提供
台南遠東香格里拉打造旅宿新空間，與南畫廊跨界合作，首波展出現代攝影大師柯錫杰特展。圖／台南遠東提供

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