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入住即享「星級下酒菜」！台北時代寓所X山海樓新跨界

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北時代寓所「星級下酒菜」住房專案，富星級手路珍饌雙層餐盒（圖片僅供參考，依季節食材，菜色將有些微調整）。圖／台北時代寓所提供
台北時代寓所「星級下酒菜」住房專案，富星級手路珍饌雙層餐盒（圖片僅供參考，依季節食材，菜色將有些微調整）。圖／台北時代寓所提供

台北時代寓所聯手米其林餐廳山海樓推出「星級下酒菜」住房專案，即日起至7月28日開放預訂，每晚房價4,300元起，包括富星級手路珍饌雙層餐盒與紅酒乙瓶。

台北時代寓所總經理林桂玉表示，台北時代寓所呼應品牌精神，致力滿足旅客對於獨特性及活力感的追求，其中當然也包含當地的旅遊景點及美食文化推薦。「我們此次與台菜料理代表、米其林餐廳山海樓合作，讓入住的旅客不用踏出飯店，也能品嘗米其林星級認證的台式下酒菜。」

山海樓所設計的餐盒充滿著故事，主廚以台灣在地食材製作，並復刻20、30年代的經典手路菜，這也是首次將以往只能內用的餐廳大菜─蓬萊閣失傳老菜「金銀燒豬」放入餐盒，同時納入必吃招牌如古早味炒米粉、澎湖活海蝦沙拉等10道澎派海陸經典手路台菜，以精緻的雙層木盒盛裝。

首次入餐盒、失傳近50年的金銀燒豬(含刈包)，以傳統閩式手法燒製，須經兩次獨家醃料塗抹靜置6小時，再淋上糖醋水烤製，工序繁複。建議可先品嘗豬肋排的香嫩，再以刈包夾豬肉拌炒酸菜。

餐盒內容豐富巧妙，被形容「如同辦桌一樣澎派」。

此專案每日限量，且須於入住前3天以官網訂房並輸入優惠折扣代碼「PRPKG1」，或電洽：02-7752-1888轉3訂房組，或寄信至res.tsaup@hotelresonance.com

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北時代寓所交通便利，旅行大台北十分方便。圖／台北時代寓所提供
台北時代寓所交通便利，旅行大台北十分方便。圖／台北時代寓所提供
台北時代寓所一樓入夜展現另種城市氛圍。圖／台北時代寓所提供
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