美食府城除了有五花八門的特色小吃 這些美術館周邊人氣餐廳也一定要追起來！

美術館內人擠人？那就先到旁邊吃飽飽再來逛展消化剛剛好！

南美春室

忠義路二段1號5樓

空間以天空公園為意象，讓陽光可以穿過玻璃屋頂進入室內，打造玻璃屋般的複合式餐飲空間。餐點是由晶英酒店和阿霞飯店設計的台南特色餐點，也有多款展覽限定甜點。（MENU美食誌米夏兒🐰提供）

鰻丼作

永福路二段35巷9號

由舊式透天改建而成的店面，低調且偏小的空間，帶出日式居酒屋的氛圍。必吃鰻魚丼，米飯和醬汁的搭配比例剛好，鰻魚肉的口感Q彈、肉身肥厚，讓人一吃就愛上！（MENU美食誌喫呵 吃吃喝喝提供）

皋月當代日式料理

開山路52巷3號

（MENU美食誌美食吃胖胖🍡提供）

金禾KimHo

忠義路二段48號2樓

老屋改建的純白色建築，主要販售刺身、海鮮丼飯、壽司、炸物等，海鮮控必吃超澎湃的綜合海鮮丼，鮭魚、干貝、星鰻、鮪魚等，食材相當新鮮，份量也很足夠！（MENU美食誌Veronica提供）

MUSA泰國船麵

友愛街14號

位在友愛街上的平價泰式料理，純白的門面簡單又大方，四個英文字母 MUSA 掛在正前方。推薦烤松阪豬飯給不吃辣的朋友，松阪豬的香氣與口感都很棒，吃一口味蕾一秒飛到泰國！（MENU美食誌Raven Wu提供）

漢子勾嬌嬌

中正路10號2樓

以可頌為主打的質感咖啡廳，販售不同口味的可頌麵包、早午餐、鹹食料理等，推薦油漬香香蝦 ，蒜頭逼出的油香，配上外脆內軟的黑麥麵包，一吃就超開胃！（MENU美食誌娜要吃什麼提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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