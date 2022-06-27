今年暑假不只地獄僵屍展、鬼屋展 台博館水怪展也來了

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
國立台灣博物館典藏的混魚龍化石，首次在「水怪－水棲爬行動物化石展」展出。圖／台博館提供
國立台灣博物館典藏的混魚龍化石，首次在「水怪－水棲爬行動物化石展」展出。圖／台博館提供

水怪出沒！國立台灣博物館即日起推出「水怪－水棲爬行動物化石展」，展覽從尼斯湖水怪傳聞談起，介紹活躍於中生代頸龍、海龍、滄龍和魚龍等水棲爬行動物的起源、分布、演化及生殖策略，並展出各類群難得一見的珍貴化石，館內典藏的混魚龍與黃果樹安順龍（海龍類群）化石都是首次亮相展出。

台博館館長洪世佑表示，此展透過40餘件展品帶領觀眾跨越時空一探早已滅絕的古生物，館內典藏的混魚龍與黃果樹安順龍（海龍類群）化石為首次亮相展出，配合展示計畫進行化石細部清理，同時讓觀眾一窺「化石清修師」是如何揭開時間的面紗，還原出化石的真實面貌。另也展出國立自然科學博物館典藏的扁掌滄龍骨骼及前口齒滄龍（巨型滄龍）頭骨化石等展品。臺博館邀請觀眾跨時空一探史前水棲爬行動物，此展實體展件及古生物復原圖，將帶給觀眾視覺震撼及多元的學習體驗。

科博館科學發展傳播中心研發長張鈞翔表示，適逢全球一片恐龍熱潮！中生代陸域恐龍雄霸天下，而在水底下卻正是這群水怪爭奇鬥艷。基於兩館長期在蒐藏研究與展示教育的合作情誼，科博館很借展6件水中蛟龍化石展品，游入這座百年博物館大殿，共創水怪化石展，為中生代演化奧秘留下烙印，也為兩館合作留下註記。

台博館表示， 這些重返水域的史前水棲爬行動物型態多樣，有細長脖子、橢圓形身軀的蛇頸龍，也有尖牙利齒、身軀龐大的頂級掠食者滄龍，以及矯健的浪裡白條魚龍和嬌小可愛的貴州龍。水怪特展將帶領觀眾搭乘時光機潛艇，回到中生代的古海洋，一探水怪們的真實樣貌與生活方式，包含蜥鰭類群的蛇頸龍（薄板龍）及幻龍、海龍類群、麟龍類群的滄龍及腹軀龍、魚龍類群等水棲爬行動物。

為深度探索水怪的故事，台博館於7月3及17日將辦理「自然奧秘－地質的史書與爬行者」線上講堂，邀請專家學者從不同角度切入，帶領大眾認識現生爬行動物，並解密地質年代表；另即日起至7月31日期間，辦理「『湖』’s Monster－我想像中的『水怪』作品募集」線上活動，邀請大小朋友發揮想像力創作水怪，作品除進行線上展出，也有機會在水怪特展公開展示，讓觀眾在疫情期間仍能線上參與展覽活動。

國立台灣博物館即日起推出「水怪－水棲爬行動物化石展」，展覽從尼斯湖水怪傳聞談起，介紹活躍於中生代蛇頸龍、海龍、滄龍和魚龍等水棲爬行動物的起源、分布、演化及生殖策略，並展出各類群難得一見的珍貴化石。圖／台博館提供
國立台灣博物館即日起推出「水怪－水棲爬行動物化石展」，展覽從尼斯湖水怪傳聞談起，介紹活躍於中生代蛇頸龍、海龍、滄龍和魚龍等水棲爬行動物的起源、分布、演化及生殖策略，並展出各類群難得一見的珍貴化石。圖／台博館提供

化石 博物館

延伸閱讀

台博館水怪特展 混魚龍化石首次亮相

婚後住公婆家擔憂家事分工 過來人狂勸：沒事別讓自己入地獄

比嚇人！不輸台南地獄展　1971年廟前的電動花燈

南美館地獄展恐怖？再不乖就下彰化南天宮18層地獄

相關新聞

台灣虎航推桃園-札幌新航線 增開6條夏季航班

北海道向來為國人最愛的日本旅遊地區之一，而位於道央的札幌，不僅是北海道最大都市，更是多數遊客造訪北海道的第一站，前往道東...

Pi拍錢包推「慢點付」服務 主打先買後付、無卡分期吸800萬無卡族

疫情讓民眾更習慣並依賴行動支付，而BNPL（Buy Now Pay Later，先買後付）更是提供沒有信用卡、額度不夠高...

SOGO年中慶來了！忠孝館超市改裝Sale買一送一同步放送

因應疫情變化發展，遠東SOGO百貨放緩今年年中慶時程，在疫情降溫之際，將在6月28日至7月10日展開年中慶。SOGO指出...

ZENITH力挺環保 贊助電動賽車、回收剩料做表帶

環保議題持續在時尚領域發酵。瑞士製表品牌真力時（Zenith）去年開始擔任隨EXTREME E電動車越野錦標賽的官方贊...

「5元客房」係金耶！華航諾富特飯店系統出錯認賠 加碼用餐買1送1

5元住一晚、加1元含早餐？華航諾富特飯店6月20日傳出系統出錯，將原價近4千元的尊榮客房上網標價為5元，不少網友第一時間...

蔡依林愛犬屋虎、社長搶先穿 GUCCI推出全新寵物系列！

流行天后蔡依林日前在IG發了幾組限時動態，是家裡的兩隻愛犬屋虎、社長穿著印有GUCCI logo的寵物服飾照片，看起來相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。