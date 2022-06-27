今年暑假不只地獄僵屍展、鬼屋展 台博館水怪展也來了

水怪出沒！國立台灣博物館即日起推出「水怪－水棲爬行動物化石展」，展覽從尼斯湖水怪傳聞談起，介紹活躍於中生代蛇頸龍、海龍、滄龍和魚龍等水棲爬行動物的起源、分布、演化及生殖策略，並展出各類群難得一見的珍貴化石，館內典藏的混魚龍與黃果樹安順龍（海龍類群）化石都是首次亮相展出。

台博館館長洪世佑表示，此展透過40餘件展品帶領觀眾跨越時空一探早已滅絕的古生物，館內典藏的混魚龍與黃果樹安順龍（海龍類群）化石為首次亮相展出，配合展示計畫進行化石細部清理，同時讓觀眾一窺「化石清修師」是如何揭開時間的面紗，還原出化石的真實面貌。另也展出國立自然科學博物館典藏的扁掌滄龍骨骼及前口齒滄龍（巨型滄龍）頭骨化石等展品。臺博館邀請觀眾跨時空一探史前水棲爬行動物，此展實體展件及古生物復原圖，將帶給觀眾視覺震撼及多元的學習體驗。

科博館科學發展傳播中心研發長張鈞翔表示，適逢全球一片恐龍熱潮！中生代陸域恐龍雄霸天下，而在水底下卻正是這群水怪爭奇鬥艷。基於兩館長期在蒐藏研究與展示教育的合作情誼，科博館很借展6件水中蛟龍化石展品，游入這座百年博物館大殿，共創水怪化石展，為中生代演化奧秘留下烙印，也為兩館合作留下註記。

台博館表示， 這些重返水域的史前水棲爬行動物型態多樣，有細長脖子、橢圓形身軀的蛇頸龍，也有尖牙利齒、身軀龐大的頂級掠食者滄龍，以及矯健的浪裡白條魚龍和嬌小可愛的貴州龍。水怪特展將帶領觀眾搭乘時光機潛艇，回到中生代的古海洋，一探水怪們的真實樣貌與生活方式，包含蜥鰭類群的蛇頸龍（薄板龍）及幻龍、海龍類群、麟龍類群的滄龍及腹軀龍、魚龍類群等水棲爬行動物。