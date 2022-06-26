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影／桃園熱氣球今天下午閉幕 Q版暴龍鼻孔噴煙引尖叫
2022桃園石門水庫熱氣球嘉年華今天最後一天，許多民眾親子早上前往遊玩，人、車潮多，主辦單位特別安排「Q版暴龍鼻孔噴煙」，吸引小朋友尖叫，市府觀旅局表示，今天採入園車輛總量管制，提供遊客親子周日戶外輕鬆熱氣球嘉年華遊玩。
石門水庫熱氣球嘉年華上周六、日吸引爆滿人潮，造成塞車民怨，市府觀旅局採取管制入園車輛後，昨天下午遇下雨、風大，繫留熱氣球升空、Walk-in體驗熱氣球及夜間光雕秀均取消，人潮、車流銳減。
石門水庫今天上午天氣轉好，許多民眾、親子把握最後，人、車大增，遊客走近超萌的英國暴龍「DYNO」、巴西劍龍「Steggy」熱氣球及腕龍、雙脊龍、甲龍園區拍照、打卡，又搭乘熱氣球升空俯看水庫風景人多，主辦單位延長15分鐘，讓許多親子遊玩盡興，也特別安排橘色暴龍「DYNO」鼻孔噴煙，許多小朋友看見尖叫「恐龍噴煙了」。
市府觀旅局表示，今天吸引熱氣球嘉年華人多、車多，入園採取車輛管制避免塞車，今天下午4時30分最後一場熱氣球冉冉升空，預定下午6時30分閉幕及進行光雕秀之後，相約明年見。
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