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搶看殭屍擠爆！南美館「地獄與幽魂展」中午暫停售票

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
大批民眾艷陽下排隊等看展。記者吳淑玲／翻攝
大批民眾艷陽下排隊等看展。記者吳淑玲／翻攝

台南美術館2館《亞洲的地獄與幽魂》展覽未演先轟動，今天開展首日吸引大批人潮前往看展，上午10點才開放入館，但有人凌晨4點起床趕車抵達排隊，排隊人龍環繞美術館一周，還有人帶平安符，有人穿道服，掀起熱潮，預估一早人數超過6千人，館方在中午宣布「人流管制暫停售票」​。

來自高雄的吳先生和張先生拔得頭籌，早上4點多騎機車衝到台南吃完早餐，7點就到南美館排隊，兩人說是來看殭屍，就是被「湘西趕屍」宣傳照吸引，兩人說不會害怕反而很興奮，「平常就有在拜拜，拜得很勤，神明會保佑！」

上午8點人潮陸續湧入，還有市議員参選人穿道服來發文宣宣傳競選政見，也有宗廟人士帶平安符穿道服，說這樣趕流行，也順便避邪啦！之前有宗教人士轟怪力亂神要求停辦，但遊客用實際行動支持，

但因人潮太多，南美館在中午12點許貼出公告「開展第一天人潮實在太踴躍，目前館內已達館舍人數限制上限 ，暫時停止售票，請大家 暫時停止前往。南美館現場已進行人流管制，請大家協助配合現場管制及進場動線！館方說館人容留人數是4千人。

市長黃偉哲也在臉書分享「我知道你們想看的不只是地獄與幽魂，也是那個坐在籐椅上、無憂無慮看著第四台電影的青春。林正英的殭屍系列電影，如同王心凌的愛你、阿湯哥的捍衛戰士，都是許多人成長過程中的記憶，至今我們都還記得：糯米不能摻黏米、彈墨線別忘了下面、遇到殭屍記得停止呼吸等。」

「亞洲的地獄與幽魂」特展在法國凱布朗利博物館2018年推出，當時已在法國造成轟動，這也是第一次從國內到國外展出，就選擇到台灣的 台南市美術館。

不只因為台南是眾神之都，能讓來看展的人都會得到保佑，也要感謝南美館同仁們不眠不休的籌備，且承受不小的壓力，非常辛苦。歷經兩年多的籌劃，我到展間看到不論是展品位置、打燈方式、導覽說明都非常專業，對生命的反思也能在展覽中感受得到。

地獄與天堂，這些議題在藝術、戲劇、美術都有過不同探討，歡迎大家一起到台南欣賞這場文化饗宴，心存善念，一定能受到庇佑。

有遊客穿扮成道士發放平安符 。記者吳淑玲／翻攝
有遊客穿扮成道士發放平安符 。記者吳淑玲／翻攝
台南美術館二館擠爆。圖／自取粉專
台南美術館二館擠爆。圖／自取粉專
台南美術館二館外大批民眾艷陽下排隊等看展。圖／自取粉專
台南美術館二館外大批民眾艷陽下排隊等看展。圖／自取粉專
來自高雄民眾清晨4點出發拔得頭籌。記者吳淑玲／翻攝
來自高雄民眾清晨4點出發拔得頭籌。記者吳淑玲／翻攝
台南美術館二館外大批民眾艷陽下排隊等看展。記者吳淑玲／翻攝
台南美術館二館外大批民眾艷陽下排隊等看展。記者吳淑玲／翻攝

台南美術館 法國 電影

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