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全家便利商店「永續杯循環站、網購循環包裝」持續擴大

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店攜手環海淨塑打造「Let’s Café永續杯循環站」，積極響應綠生活。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手環海淨塑打造「Let’s Café永續杯循環站」，積極響應綠生活。圖／全家便利商店提供

永續環保意識成為近年普世價值，全家便利商店積極運用通路力量展現社會價值，為對應民眾環保意識並響應聯合國永續發展目標SDG12責任生產與消費，全家便利商店以「不只減量、更要循環」為核心目標，積極從日常各面向，透過創新且可複製性的行動方案，找出可實際落地執行的減塑、減碳行動，朝零售業的永續生活服務平台邁進。

為邀請消費者成為「永續循環生活圈」的響應者，全家便利商店從消費者最常購買的咖啡、餐盒及購物流程等消費行為著手，並領先同業推出Let’s Café永續杯循環站、循環餐盒、網購循環包裝等創新循環方案，引領消費者一起達到實質減塑的成果。

去年起於桃園、台中在地商圈展開循環杯測試，觀察民眾接受度高，今年起正式打造「Let’s Café永續杯循環站」，並率先於「板橋廣榮店」導入循環杯，預計7月底前於雙北擴大導入至100店，年底前於全台導入400店，占總店數約1成，領先法規規範。

根據據統計，全家便利商店「板橋廣榮店」6月循環杯使用人數對比剛推出時翻倍成長，顯見循環已是消費趨勢。為鼓勵消費者多加利用，即日起至7月31日於「板橋廣榮店」借用循環杯購買飲品，再贈送中杯熱美式咖啡一杯。此外，全家便利商店也於6月29日起提供自備環保杯折抵5元的方案，早於法令規定。

全家便利商店於2020、2021年分別推出循環餐盒示範店，以可重複使用的容器盛裝便當，邀請消費者體驗未來超商的永續作為。鑒於網購已成重要消費管道，包材產生的廢棄物問題漸長，全家便利商店今年起與「配客嘉」合作，於全台4,000店舖回收網購循環包裝，並預計第4季在自有店商平台使用網購循環包裝出貨。

此外，全家便利商店響應無包裝最環保的理念，與台塑生醫合作，導入「洗衣精補充站」，邀請消費者自備容器購買洗衣精，至今年6月底已導入10間示範店。

全家便利商店響應環保署政策，6月29起提前實施自備飲料杯折抵5元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店響應環保署政策，6月29起提前實施自備飲料杯折抵5元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手環海淨塑打造「Let’s Café永續杯循環站」，積極響應綠生活。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手環海淨塑打造「Let’s Café永續杯循環站」，積極響應綠生活。圖／全家便利商店提供

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