獨／首創！土耳其機+酒開賣 落地7日行程台幣千元有找

多久沒出國？想念已極了吧！隨著世界各國陸續開國門，台灣疫情逐漸趨穩之際，土耳其首支「機+酒」類自由行產品出爐，旅客可單購機酒產品，也可一併採買落地行程、輕鬆跟團遊，「世界遺產伊斯坦堡、卡帕多其亞雙城自主遊9日(含稅簽)」機酒價格59,900元，落地7日行程限時優惠價美金45元(約合台幣888元)。

這套獨特的類自由行產品，為雄獅旅遊獨家規畫，預計6月27日正式發布與開賣，整體團費約6萬出頭，還包含伊斯坦堡／卡帕多其亞兩段國內班機、省去舟車勞頓，甚至比目前多數短程旅遊報價還便宜；加上土耳其里拉大貶，與台幣比約1:2，可以超狂購物不心疼。

此行另一特色為搭乘土耳其航空直達伊斯坦堡，無須轉機；土耳其航空連續4年榮獲「歐洲最佳航空公司獎」，國際段全新波音777-300客機，每個座位接配置個人10吋螢幕，經濟艙可攜托運行李達30公斤。

此外，日前土耳其內政部已宣布，6月1日起實施最新入境旅客，無須再提出72小時內之PCR陰性報告或48小時內之抗原快篩陰性報告，也就是說，前進土國沒有任何限制。

土耳其融合東西方民族、宗教和文化，孕育三代帝國和跨世紀傳奇；走入各城鎮，恍如進入新舊交融的奇幻世界，其中，最讓旅人流連忘返的莫過伊斯坦堡與卡帕多其亞。

此行程即以國內航班銜接伊斯坦堡與卡帕多其亞雙城，雄獅旅遊首推含行程餐宿7日自選配套，原價美金450元、限時優惠美金35元，優惠自即日起至7月31日。包括卡帕多其亞精彩3日，將前往果里美露天博物館、蘑菇岩、漫遊紅河畔，以及安排厄赫拉熱峽谷健行、地下城市、粉紅玫瑰谷，還有熱氣球打卡點、烏其莎城堡探險 、品酒之旅、地毯工廠等；伊斯坦堡4日則安排新舊城區各知名景點、博斯普魯斯海峽遊船等。