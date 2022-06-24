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奧萬大森林遊樂區28歲生日 10元銅板價入園慶生
暑假即將到來，南投縣仁愛鄉「奧萬大國家森林遊樂區」今年28周年，7月1日到3日推出門票10元銅板價邀請親子到奧萬大慶生，避暑探訪山林，體驗奧萬大夏季風采。
南投林管處長李政賢說，奧萬大國家森林遊樂區在1994年7月1日開園，海拔高度1200公尺，平均氣溫比平地低5至8度C，成為國人探訪大自然，踏青健行的好所在，且奧萬大四季變化明顯，春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，各具特色。
而夏季正是奧萬大最熱鬧的季節，蝶飛蟲鳴、鳥猴嬉遊、群蛙歡唱。加上短暫梅雨過後，沿途的萬大水庫美景如畫，奧萬大瀑布宛如萬馬奔騰、水勢壯闊，倘佯在奧萬大森林步道，可以充分享受「活氧」、高濃度的「芬多精」與豐沛的瀑布「負離子」等森林三寶，不僅暑氣全消，更可以休閒養身。
奧萬大還有一樣罕為人知的資源，就是滿天的星星與皎潔的月色，由於深處山中園區光害控制得宜，讓奧萬大擁有滿天星斗的夜空，也是觀賞星空的絕佳地點。
7月1日是奧萬大的生日，為鼓勵國人多到戶外活動，體驗台灣森林之美，南投林區管理處推出連續3天入園門票10元優惠措施，歡迎大家一起來為奧萬大慶生。暑假期間多到奧萬大國家森林遊樂區踏青旅遊，旅遊與住宿即時資訊，請參考網站：http://awdonline.forest.gov.tw/，或參考臉書(Facebook) "奧萬大情報站"粉絲專頁
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