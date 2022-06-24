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HAPPY GO攜手百貨年中慶 點數放大200點換200元紅利券

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
歡慶百貨年中慶，即日起推出HAPPY GO點數200點兌換200元紅利券活動。圖／鼎鼎聯合行銷提供
歡慶百貨年中慶，即日起推出HAPPY GO點數200點兌換200元紅利券活動。圖／鼎鼎聯合行銷提供

隨著夏季氣溫日漸飆高，購物的慾望也越來越強烈，HAPPY GO攜手遠東百貨、遠東SOGO百貨推出夏季快閃優惠活動，正逢遠東百貨55周年慶，更加碼推出「200點兌換200元紅利券」活動，全台限量僅12,000份；遠東SOGO百貨則針對不同類型品牌推出「快樂金喜刷」滿額送電子抵用券，還準備了多項讓民眾體驗偽出國好禮，包含重現日式服務與大浴場特色的「和苑三井花園飯店住宿券」及日本經典動畫「吉卜力動畫大師門票」。除此之外HAPPY GO更集結吃喝玩樂各類型品牌，打造全新台北地方特色商圈，卡友跨通路消費最高可抽中888點活動，最後更攜手經典手工餅乾品牌「Aunt Stella詩特莉」合作推出線上線下三重優惠活動，邀請民眾走出戶外到各通路輕鬆購物享受新消費體驗。

遠東百貨55周年慶即日起推出限時限量好康活動，只要持HAPPY GO卡及身分證件正本至遠東百貨客服中心，即可辦理200點兌換「200元紅利券」的超值限時兌點活動，全台限量12,000份，每個身分證字號可兌換2份。而遠企購物中心年中慶則推出「浪漫祝福 點點變現金」活動，即日起至6月27日在B1櫃位限定「HAPPY GO 100點兌換200元HAPPY GO券乙張」活動，全台限量300份更超值。

而感受到國人超想出國遊玩的心情，遠東SOGO忠孝館即日起至7月3日持HAPPY GO卡於遠東SOGO百貨忠孝館12F活動會館（含11F日本商品展販售處）當日累積消費滿2,000元（含）以上，憑同卡號電子發票與銷貨明細參加抽獎活動壹次，符合資格者有機會抽中金賞「和苑三井花園飯店概念房（價值14,445元，1名）」、銀賞「和苑三井花園飯店精緻雙床房（價值11,820元，3名）」、吉卜力動畫大師高畑勳展門票、沖繩官方紀念小物等，贈品共限量2,000份，送完為止。除此之外，7月4日至7月7日持指定簡訊於新竹SOGO百貨館（不含遠東巨城購物中心）當日不限金額消費，另可兌換「HAPPY GO點數200點」壹份。

與商圈商家一同拼振興，HAPPY GO集結各合作通路店家串聯「台北特色商圈」，包含遠東百貨、遠東SOGO百貨、city’super、愛買、遠企購物中心，還有全家便利商店、威秀影城、金石堂書店、車麗屋、寶島眼鏡、i color及ecco等連鎖品牌，即日起至6月30日在台北商圈指定合作通路2家以上商店各消費1筆，就有機會抽中888限時點數，更特別針對新客推出消費滿1,000元再贈10點活動。除此之外，只要在HAPPY GO App領取好鄰禮物完成累點任務，還有機會抽中掃地機器人，各品牌也加碼推出了優惠活動，包括全家超商咖啡任選2件指定飲料/冰品最低第2件0元；遠東SOGO百貨單筆消費滿2,000元送100元餐飲電子抵用券；還有威秀影城購買電影票或餐飲折抵HAPPY GO點數300點，就有機會放大點數抽中1,000點，輕鬆滿足一整天吃喝玩樂需求。

HAPPY GO也攜手來自東京的手工餅乾名店「Aunt Stella詩特莉」推出線上線下三重優惠活動，包括即日起至6月30日HAPPY GO卡友可以使用3點兌換「詩特莉經典手工餅乾買2送1券」；在Aunt Stella詩特莉門市及全台百貨專櫃消費不限金額、不限品項，掃描櫃上活動QR Code即可參加抽獎獲得點數，最高可抽中500點。實體通路包含門市、全台百貨專櫃消費，單筆消費滿50,000元以上，掃描櫃上活動QR Code，再加碼送指定精緻禮盒。

HAPPY GO攜手Aunt Stella詩特莉邀請卡友甜蜜過夏季，三重優惠一次滿足。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO攜手Aunt Stella詩特莉邀請卡友甜蜜過夏季，三重優惠一次滿足。圖／鼎鼎聯合行銷提供
遠東SOGO百貨歡慶年中慶，HAPPY GO卡友消費滿2,000元（含）以上，有機會抽中多項偽出國好禮。圖／鼎鼎聯合行銷提供
遠東SOGO百貨歡慶年中慶，HAPPY GO卡友消費滿2,000元（含）以上，有機會抽中多項偽出國好禮。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO推商圈活動搶攻夏日商機，百貨年中慶消費點數兌換紅利券外，跨店消費再抽888點。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO推商圈活動搶攻夏日商機，百貨年中慶消費點數兌換紅利券外，跨店消費再抽888點。圖／鼎鼎聯合行銷提供

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