foodpanda全面啟動環保行動 限時推「環境友善店家」滿額優惠

疫情之下民眾減少在外用餐，不管是外帶還是外送，有形無形中都增加了許多一次性包裝、餐具的使用量，在聯合國近年大聲疾呼環境永續、2050淨零碳排的目標下，foodpanda響應永續行動，提出「共享永續」新觀念，成為第一個將共享經濟模式與永續行動連結的外送產業，更宣布啟動全面性「5G」行動，包含發表永續宣言Green Commitment、首創環境友善店家Green Vendor、打造永續外送Green Panda、鼓勵低碳騎士Green Rider、推廣環保饕客Green Customer，帶頭成就相對環保的外送消費模式。

foodpanda攜手環保團體RE-THINK，自2020年底起即首創「環境友善店家」計畫，針對店內環境、外送外帶及食材3大面向，規劃9項環保標準，鼓勵餐飲業者投入永續發展，計畫推行至今，已有遍布全台21縣市、總計780間店家通過審核成為環境友善店家，包括星巴克、漢堡王、21世紀、大戶屋、大苑子、bb.q CHICKEN、Go Lean健康餐盒 × Just kitchen等連鎖品牌共襄盛舉。店家透過簡化餐點包裝、提供自備容器優惠及餐點份量選擇等，減少一次性垃圾與食物浪費，1年預計可減廢161,624公斤，相當於減少約808萬個700 ml的塑膠飲料杯，從源頭開始減廢，降低環境負荷。

foodpanda相信源頭減塑是永續外送的關鍵，因此也自行推出環保餐盒，採用全植物纖維製成，材質單一且無塑膠淋膜，並提供相對優惠的價格，鼓勵餐廳取代塑膠餐盒，邁出環保第一步，目前全台20間Go Lean健康餐盒 × Just Kitchen已率先響應。而隨著電動車在台灣越來越盛行，foodpanda也積極洽談5大電動車品牌，提供額外購車優惠，鼓勵外送夥伴優先選擇電動車。經過1年多的推廣，foodpanda外送夥伴使用電動機車的佔比近9%，是全台平均電動機車占比的 2.25倍，過去1年使用電動車的全台外送夥伴累計騎乘超過6,100萬公里，減少近1,300噸的二氧化碳排放量，相當於3.3座台北大安森林公園整年的碳吸附量。