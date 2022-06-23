momo購物網推「超市快配」服務！雙北指定區域3小時內快訂快到

全民網購時代到來，momo購物網「5小時超市」優化升級，推出全新「超市快配」服務，即日起試營運開跑，雙北地區3小時內快訂快到，同時豐富「生鮮冷藏」類商品陣容，乳品、蛋品、水果、水產、肉品等都能一鍵下單新鮮送上門。

宅經濟加速消費轉往線上，momo購物網於去年第一季推出「5小時超市」服務，服務上線至今深獲35～54歲消費者青睞，是補給休閒零食、泡麵、飲料等生活飲食的重要管道。此次全新推出的「超市快配」擴增多元豐富的生鮮冷藏類商品，加上原有的休閒零食、沖泡飲品、民生食材、個人清潔、美妝保養、個人用品、生活日用、家用清潔等商品，共集結超過7,000件人氣商品，滿足消費者一站購足、快速送達的購物期許。

momo購物網持續擘劃短鏈物流布局，以優化物流配送服務時程。全新「超市快配」提供消費者於上午8點至下午5點服務營運時間中完成下單，商品將在3小時內送上門的服務，試營運期間服務範圍開放區域包含台北市中正、大安、萬華、信義、士林、北投、內湖、南港、大同、松山、文山、中山，以及新北市三重、新莊、泰山、蘆洲、五股等共17區，未來momo「超市快配」也將持續擴大服務範圍。

想要體驗的消費者，點選進入momo購物網「超市快配」專館，簡單4步驟：「選擇居住所在區域及地址」、「挑選配送區域可購買之商品」、「選擇欲購買之商品」、「完成結帳3h見」。為了將「生鮮冷藏」食品新鮮送到消費者手中，購買冷藏、冷凍商品後，momo購物網「超市快配」服務會於配送前電話聯繫確定收件，為消費者提供多一份貼心與保障。