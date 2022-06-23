親親JIUJIU推「12星座口罩系列」！專屬星座標語、幸運色隨身

口罩已成為大眾的生活必需品，親親JIUJIU新推出「12星座系列平面口罩」，每款口罩上都有專屬的星座標語以及幸運色，即使戴著口罩也能做最亮眼的自己，每款10入裝建議售價199元。

火象星座有著無拘無束的率性色彩，給人熱情、溫暖、勇往直前的形象。則喜歡帶領大家去面對各種挑戰。親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」中，射手座的專屬口罩採「船塢粉藍」配色，適合搭配亮色系穿搭，展現射手們的活力及熱情；牡羊座採用「灰濛草綠」配色，可搭配亞麻材質上衣或大地色系背心，展現脫俗自然的氣質；獅子座做事果斷且具有領導力，採用「杏仁奶油棕」配色，星座標語「Courage」旁邊的小獅子，小巧卻也展現出獅子們的氣魄，適合搭配較中性的穿搭。

土象星座的處女、金牛、魔羯，星座標語分別為Perfectionist、Calm、Practical，大多具有完美主義、務實穩定、冷靜沉穩特質。「奶油霜白」最能顯現處女座的穩定與高質感，搭配小香風洋裝是素色西裝外套，更能呈現親和力滿分的魅力；勤勞務實的金牛座適合「櫻草淡黃」配色，搭配亮色系的衣服，打破刻板印象；摩羯座展現的堅毅決心，或許帶給人距離感，但內心是非常柔軟的，就像綿綿的「極致灰雲」，霧灰色的口罩可搭配不一樣的首飾，低調卻又顯眼。

水象星座的巨蟹、天蠍、雙魚，分別是甜美（Sweety）、神秘（Mystery）、浪漫（Romantic）的化身，專屬口罩配色柔和甜美，最能展現柔情似水的特質。感性柔情的巨蟹座就像甜甜的「淡茱萸粉」，隨意搭配一件小洋裝，乘載滿滿的少女氛圍；心思細膩的天蠍座就像「薰衣草紫」自帶一股神秘又高雅的氣息，可以嘗試混搭不同深淺的紫色上衣，營造層次感；感情豐沛的雙魚座，「淡紫芋粉」最適合展現他們的天真爛漫，穿搭上可以跳脫既定的框架，搭配帥氣、個性服裝。

風象星座的水瓶、天秤、雙子，代表的星座標語分別為Imagination、Love beauty、Fickle，是一個充滿想像力、千變萬化的星象。水瓶座一直被認為是獨具見解且想法天馬行空的星座，這款口罩的「薄霧灰藍」配色，給人低調的韻味，獨特卻又百搭；天秤座愛好和平，配色採用「楓葉流沙」色來代表寧靜及溫柔，搭配任何色系的衣服都不顯突兀，可配上淡淡的大地色系眼妝；雙子座總讓人捉摸不定，「鎖霧煙藍」最適合雙子的獨特，可搭配單寧單品或有個性的飾品，展現率性及帥氣。