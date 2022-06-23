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親親JIUJIU推「12星座口罩系列」！專屬星座標語、幸運色隨身

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
親親JIUJIU推出「12星座系列平面口罩」，人人都可擁有專屬自己的星座命定色。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU推出「12星座系列平面口罩」，人人都可擁有專屬自己的星座命定色。圖／親親JIUJIU提供

口罩已成為大眾的生活必需品，親親JIUJIU新推出「12星座系列平面口罩」，每款口罩上都有專屬的星座標語以及幸運色，即使戴著口罩也能做最亮眼的自己，每款10入裝建議售價199元。

火象星座有著無拘無束的率性色彩，給人熱情、溫暖、勇往直前的形象。則喜歡帶領大家去面對各種挑戰。親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」中，射手座的專屬口罩採「船塢粉藍」配色，適合搭配亮色系穿搭，展現射手們的活力及熱情；牡羊座採用「灰濛草綠」配色，可搭配亞麻材質上衣或大地色系背心，展現脫俗自然的氣質；獅子座做事果斷且具有領導力，採用「杏仁奶油棕」配色，星座標語「Courage」旁邊的小獅子，小巧卻也展現出獅子們的氣魄，適合搭配較中性的穿搭。

土象星座的處女、金牛、魔羯，星座標語分別為Perfectionist、Calm、Practical，大多具有完美主義、務實穩定、冷靜沉穩特質。「奶油霜白」最能顯現處女座的穩定與高質感，搭配小香風洋裝是素色西裝外套，更能呈現親和力滿分的魅力；勤勞務實的金牛座適合「櫻草淡黃」配色，搭配亮色系的衣服，打破刻板印象；摩羯座展現的堅毅決心，或許帶給人距離感，但內心是非常柔軟的，就像綿綿的「極致灰雲」，霧灰色的口罩可搭配不一樣的首飾，低調卻又顯眼。

水象星座的巨蟹、天蠍、雙魚，分別是甜美（Sweety）、神秘（Mystery）、浪漫（Romantic）的化身，專屬口罩配色柔和甜美，最能展現柔情似水的特質。感性柔情的巨蟹座就像甜甜的「淡茱萸粉」，隨意搭配一件小洋裝，乘載滿滿的少女氛圍；心思細膩的天蠍座就像「薰衣草紫」自帶一股神秘又高雅的氣息，可以嘗試混搭不同深淺的紫色上衣，營造層次感；感情豐沛的雙魚座，「淡紫芋粉」最適合展現他們的天真爛漫，穿搭上可以跳脫既定的框架，搭配帥氣、個性服裝。

風象星座的水瓶、天秤、雙子，代表的星座標語分別為Imagination、Love beauty、Fickle，是一個充滿想像力、千變萬化的星象。水瓶座一直被認為是獨具見解且想法天馬行空的星座，這款口罩的「薄霧灰藍」配色，給人低調的韻味，獨特卻又百搭；天秤座愛好和平，配色採用「楓葉流沙」色來代表寧靜及溫柔，搭配任何色系的衣服都不顯突兀，可配上淡淡的大地色系眼妝；雙子座總讓人捉摸不定，「鎖霧煙藍」最適合雙子的獨特，可搭配單寧單品或有個性的飾品，展現率性及帥氣。

親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」10入裝建議售價199元，外盒以信封盒設計，上面印有12星座的專屬圖案與圖騰，即日起於小三美日、康是美、博客來線上通路販售，小三美日、康是美實體門市同步開賣。小三美日更推出獨家優惠，6月29日前享有新品9折優惠價179元。

親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」－雙子座，10入裝建議售價199元。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」－雙子座，10入裝建議售價199元。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」－獅子座，10入裝建議售價199元。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」－獅子座，10入裝建議售價199元。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」風象星座選色。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」風象星座選色。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」－天秤座，10入裝建議售價199元。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」－天秤座，10入裝建議售價199元。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」火象星座選色。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」火象星座選色。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」水象星座選色。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」水象星座選色。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」－雙魚座，10入裝建議售價199元。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」－雙魚座，10入裝建議售價199元。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」－射手座，10入裝建議售價199元。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」－射手座，10入裝建議售價199元。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」土象星座選色。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」土象星座選色。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」－金牛座，10入裝建議售價199元。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」－金牛座，10入裝建議售價199元。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」－牡羊座，10入裝建議售價199元。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」－牡羊座，10入裝建議售價199元。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」－摩羯座，10入裝建議售價199元。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」－摩羯座，10入裝建議售價199元。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」－處女座，10入裝建議售價199元。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」－處女座，10入裝建議售價199元。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」－天蠍座，10入裝建議售價199元。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」－天蠍座，10入裝建議售價199元。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」－巨蟹座，10入裝建議售價199元。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」－巨蟹座，10入裝建議售價199元。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」－水瓶座，10入裝建議售價199元。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「12星座系列平面口罩」－水瓶座，10入裝建議售價199元。圖／親親JIUJIU提供

星座 口罩 獅子

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