快訊

1歲男嬰急救中！兩30多歲男都打完三劑 發病三天內死亡

直播／本土今增4萬8283例、死亡166人 整體疫情下降7.5%

兄弟大飯店廚房竄濃煙 警消急疏散人員撲救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萌翻！7-ELEVEN推「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動推出「限量雙人床包組」共2款、「限量雙人四季被」共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動推出「限量雙人床包組」共2款、「限量雙人四季被」共2款。圖／7-ELEVEN提供

大小朋友都愛的SNOOPY要帶著大家一起偽出遊！7-ELEVEN自6月29日起展開「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動，以SNOOPY漫步巴黎及東京兩大城市圖素，推出外出、居家、寵物等3大系列周邊，包括首次推出的立體公仔泡澡球、硬殼萬用包、多功能透明袋、掛繩夾片組、寵物刷毛梳、多功能寵物屋等26款獨家限定商品，其中更攜手韓國人氣香氛品牌cocodor推出造型木片擴香組，增添生活儀式感。

7-ELEVEN表示，看準SNOOPY的超高人氣，從2020年至今已在台北、台中、台南、高雄陸續開出7間主題店，除了漫畫中的經典場景外，更針對環保、棒球、飛行員等多樣主題風格進行門市設計，帶給粉絲不同體驗。本次看準民眾蠢蠢欲動出遊的心，以SNOOPY漫遊巴黎及東京兩大城市圖素，推出外出、居家以及寵物周邊，6月29日下午3點起至6月30日限時兩天祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額、結帳時報手機號碼就可直接加購SNOOPY夏日瘋玩系列限量周邊。

「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動首度推出「限量硬殼萬用包」，仿行李箱造型小巧可愛，硬殼設計超防撞耐用，內裏附網袋收納夾層，附背帶可當出遊收納小包或當穿搭配件，共2款，門市快閃購消費不限金額每款加299元，7月1日下午3點起每款集滿6點加299元；「限量多功能透明袋」為雙拉鏈夾層及雙面印刷設計，防潑水PVC材質攜帶方便，共4款，門市快閃購消費不限金額加199元可隨機兌換一款，6月29日起集190點可免費隨機兌換一款、7月1日下午3點起集滿6點加199元可隨機兌換一款；「限量多功能掛繩夾片組」附史努比造型夾片，可變身手機掛繩，也可搭配「限量硬殼萬用包」、「限量多功能透明袋」使用，共3款，門市快閃購消費不限金額加149元可隨機兌換一款，6月29日起集140點可免費隨機兌換一款、7月1日下午3點起集滿6點加149元可隨機兌換一款。

夏季外出遮陽必備的「限量雙面漁夫帽」共2款，門市快閃購消費不限金額每款加299元，7月1日下午3點起每款集滿6點加299元；可愛狗屋造型設計的「限量造型收納提袋」共2款，門市快閃購消費不限金額每款加299元，7月1日下午3點起每款集滿6點加299元。還有約13吋高，背著後背包一起旅行的城市限定「限量史努比玩偶」，共2款，門市快閃購消費不限金額每款加399元，7月1日下午3點起每款集滿6點加399元。

隨著宅家時間變長，大眾愈來愈注重居家生活品質，7-ELEVEN全店集點首度推出「限量立體公仔泡澡球」，除了經典狗屋款造型外，更有仿富士山造型的山形款以及入水後會出現夢幻多色的彩虹雲朵款，泡澡球完全溶解後，還會出現史努比或胡士托立體公仔，增添沐浴樂趣，門市快閃購消費不限金額加149元可隨機兌換一款，6月29日起集140點可免費隨機兌換一款、7月1日下午3點起集滿6點加149元可隨機兌換一款。

另首度攜手韓國人氣香氛品牌cocodor推出「限量造型木片擴香組」，療癒香氛為居家空間增添質感，共2款，門市快閃購消費不限金額每款加149元，7月1日下午3點起每款集滿6點加149元；SNOOPY滿版設計的「限量雙人床包組」共2款，門市快閃購消費不限金額每款加599元，7月1日下午3點起每款集滿6點加599元；「限量雙人四季被」共2款，採用雙面圖案設計，門市快閃購消費不限金額每款加699元，7月1日下午3點起每款集滿6點加699元。

此外，寵物商機正夯，加上SNOOPY是隻狗狗，擁有寵物周邊相當合理。「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點也推出毛小孩專用的「限量寵物刷毛梳」，一鍵輕按即可輕鬆清理萌寵毛髮，門市快閃購消費不限金額加299元，7月1日下午3點起集滿6點加299元；「限量多功能寵物屋」組裝簡單不費力，不僅可當寵物休憩小屋，還可當專屬小沙發或坐墊使用，門市快閃購消費不限金額加599元，7月1日下午3點起集滿6點加599元。

7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動推出「限量多功能掛繩夾片組」附史努比造型夾片，可變身手機掛繩，也可搭配「限量硬殼萬用包」、「限量多功能透明袋」使用。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動推出「限量多功能掛繩夾片組」附史努比造型夾片，可變身手機掛繩，也可搭配「限量硬殼萬用包」、「限量多功能透明袋」使用。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動推出「限量寵物刷毛梳」，6月29日下午3點起至6月30日門市快閃購消費不限金額加299元，7月1日下午3點起集滿6點加299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動推出「限量寵物刷毛梳」，6月29日下午3點起至6月30日門市快閃購消費不限金額加299元，7月1日下午3點起集滿6點加299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動推出城市限定「限量史努比玩偶」，共2款，6月29日下午3點起至6月30日門市快閃購消費不限金額每款加399元，7月1日下午3點起每款集滿6點加399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動推出城市限定「限量史努比玩偶」，共2款，6月29日下午3點起至6月30日門市快閃購消費不限金額每款加399元，7月1日下午3點起每款集滿6點加399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動推出「限量多功能掛繩夾片組」，共3款，6月29日下午3點起至6月30日門市快閃購消費不限金額加149元可隨機兌換一款，6月29日起集140點可免費隨機兌換一款、7月1日下午3點起集滿6點加149元可隨機兌換一款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動推出「限量多功能掛繩夾片組」，共3款，6月29日下午3點起至6月30日門市快閃購消費不限金額加149元可隨機兌換一款，6月29日起集140點可免費隨機兌換一款、7月1日下午3點起集滿6點加149元可隨機兌換一款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動推出「限量雙面漁夫帽」，共2款，6月29日下午3點起至6月30日門市快閃購消費不限金額每款加299元，7月1日下午3點起每款集滿6點加299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動推出「限量雙面漁夫帽」，共2款，6月29日下午3點起至6月30日門市快閃購消費不限金額每款加299元，7月1日下午3點起每款集滿6點加299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動推出「限量造型收納提袋」，共2款，6月29日下午3點起至6月30日門市快閃購消費不限金額每款加299元，7月1日下午3點起每款集滿6點加299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動推出「限量造型收納提袋」，共2款，6月29日下午3點起至6月30日門市快閃購消費不限金額每款加299元，7月1日下午3點起每款集滿6點加299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自6月29日起推出「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自6月29日起推出「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動推出「限量雙面漁夫帽」，共2款，6月29日下午3點起至6月30日門市快閃購消費不限金額每款加299元，7月1日下午3點起每款集滿6點加299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動推出「限量雙面漁夫帽」，共2款，6月29日下午3點起至6月30日門市快閃購消費不限金額每款加299元，7月1日下午3點起每款集滿6點加299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動推出「限量雙人床包組」共2款、「限量雙人四季被」共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動推出「限量雙人床包組」共2款、「限量雙人四季被」共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動推出「限量硬殼萬用包」，共2款，6月29日下午3點起至6月30日門市快閃購消費不限金額每款加299元，7月1日下午3點起每款集滿6點加299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動推出「限量硬殼萬用包」，共2款，6月29日下午3點起至6月30日門市快閃購消費不限金額每款加299元，7月1日下午3點起每款集滿6點加299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動推出城市限定「限量史努比玩偶」，共2款，6月29日下午3點起至6月30日門市快閃購消費不限金額每款加399元，7月1日下午3點起每款集滿6點加399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動推出城市限定「限量史努比玩偶」，共2款，6月29日下午3點起至6月30日門市快閃購消費不限金額每款加399元，7月1日下午3點起每款集滿6點加399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動推出「限量多功能透明袋」，共4款，6月29日下午3點起至6月30日門市快閃購消費不限金額加199元可隨機兌換一款，6月29日起集190點可免費隨機兌換一款、7月1日下午3點起集滿6點加199元可隨機兌換一款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動推出「限量多功能透明袋」，共4款，6月29日下午3點起至6月30日門市快閃購消費不限金額加199元可隨機兌換一款，6月29日起集190點可免費隨機兌換一款、7月1日下午3點起集滿6點加199元可隨機兌換一款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動推出「限量多功能寵物屋」，不僅可當寵物休憩小屋，還可當專屬小沙發或坐墊使用。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動推出「限量多功能寵物屋」，不僅可當寵物休憩小屋，還可當專屬小沙發或坐墊使用。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自6月29日起推出「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自6月29日起推出「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動推出「限量多功能寵物屋」，6月29日下午3點起至6月30日門市快閃購消費不限金額加599元，7月1日下午3點起集滿6點加599元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動推出「限量多功能寵物屋」，6月29日下午3點起至6月30日門市快閃購消費不限金額加599元，7月1日下午3點起集滿6點加599元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動首度推出「限量立體公仔泡澡球」，共3款，6月29日下午3點起至6月30日門市快閃購消費不限金額加149元可隨機兌換一款，6月29日起集140點可免費隨機兌換一款、7月1日下午3點起集滿6點加149元可隨機兌換一款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動首度推出「限量立體公仔泡澡球」，共3款，6月29日下午3點起至6月30日門市快閃購消費不限金額加149元可隨機兌換一款，6月29日起集140點可免費隨機兌換一款、7月1日下午3點起集滿6點加149元可隨機兌換一款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動首度攜手韓國人氣香氛品牌cocodor推出「限量造型木片擴香組」，共2款，6月29日下午3點起至6月30日門市快閃購消費不限金額每款加149元，7月1日下午3點起每款集滿6點加149元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動首度攜手韓國人氣香氛品牌cocodor推出「限量造型木片擴香組」，共2款，6月29日下午3點起至6月30日門市快閃購消費不限金額每款加149元，7月1日下午3點起每款集滿6點加149元。圖／7-ELEVEN提供

延伸閱讀

超越香港、紐約！台北為何是世界第三貴城市？

柔道／搶巴黎奧運積分 楊勇緯、連珍羚抵烏蘭巴托參賽

「紙房子：韓國篇」巨大人偶造勢 後天這時間上線！

離家9000多公里！住比利時的日本女子當選東京區長

相關新聞

麥當勞「飲料打翻又倒回杯子」遭全程目擊！業者道歉了

麥當勞位於台中潭子區的中山路分店，近日遭民眾爆料，指出6月14日點購外送餐點時，發現外送員將餐點送達現場後，因飲料外溢，...

在澳洲文化之都來一場華麗探險 發掘地道體驗與隱藏魅力

知名的凱悅集團在2015年時以「中心、核心」為概念，推出Hyatt Centric「尚萃」酒店品牌，象徵更前衛、更都會、更潮流的核心意義，繼推出東京銀座凱悅尚萃酒店與香港維港凱悅尚萃酒店之後，轉而將目光投向了澳洲，於素有「文化之都」美譽的墨爾本開設墨爾本凱悅尚萃酒店。

玩轉生活北歐宅 在家享受悠閒度假氛圍

本案為單層住宅改造，室內面積約130平方米。規劃第一步先根據成員需求，結合局部雙面櫃體取代隔間技巧，將原四房改為實用性更佳的3+1房

憩息 回歸本質的雋永空間步調

透過乾淨俐落的線條，搭配恰到好處的照明，調配出自然與人工的和諧節奏，在理性與感性之間取得巧妙平衡，針對每一幀畫面的精雕細琢，讓內心逐漸沉穩安靜，湧動著平和的力量。

寧靜致遠 沉浸於居家的美好歸屬感

為了展現家庭的美好光景，讓居家舒適的感受性放大，涔心空間傢飾美學孫馷涔總監一心給予屋主充滿家的歸屬感，以15年全室軟裝的專業經驗，透過與屋主長時間的溝通，了解其個人喜好與生活習慣，將其嚮往的居家風格—北歐風與工業風...

降溫不能光靠吹冷氣！IKEA、HOLA涼感寢具超熱賣

正式進入夏天，即使到了夜晚，也容易又悶又熱，這時除了開冷氣，還能怎麼辦呢？居家通路IKEA、HOLA紛紛推出降溫寢具，讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。