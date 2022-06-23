萌翻！7-ELEVEN推「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點

大小朋友都愛的SNOOPY要帶著大家一起偽出遊！7-ELEVEN自6月29日起展開「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動，以SNOOPY漫步巴黎及東京兩大城市圖素，推出外出、居家、寵物等3大系列周邊，包括首次推出的立體公仔泡澡球、硬殼萬用包、多功能透明袋、掛繩夾片組、寵物刷毛梳、多功能寵物屋等26款獨家限定商品，其中更攜手韓國人氣香氛品牌cocodor推出造型木片擴香組，增添生活儀式感。

7-ELEVEN表示，看準SNOOPY的超高人氣，從2020年至今已在台北、台中、台南、高雄陸續開出7間主題店，除了漫畫中的經典場景外，更針對環保、棒球、飛行員等多樣主題風格進行門市設計，帶給粉絲不同體驗。本次看準民眾蠢蠢欲動出遊的心，以SNOOPY漫遊巴黎及東京兩大城市圖素，推出外出、居家以及寵物周邊，6月29日下午3點起至6月30日限時兩天祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額、結帳時報手機號碼就可直接加購SNOOPY夏日瘋玩系列限量周邊。

「SNOOPY巴黎PK東京夏日瘋玩」門市快閃購、集點活動首度推出「限量硬殼萬用包」，仿行李箱造型小巧可愛，硬殼設計超防撞耐用，內裏附網袋收納夾層，附背帶可當出遊收納小包或當穿搭配件，共2款，門市快閃購消費不限金額每款加299元，7月1日下午3點起每款集滿6點加299元；「限量多功能透明袋」為雙拉鏈夾層及雙面印刷設計，防潑水PVC材質攜帶方便，共4款，門市快閃購消費不限金額加199元可隨機兌換一款，6月29日起集190點可免費隨機兌換一款、7月1日下午3點起集滿6點加199元可隨機兌換一款；「限量多功能掛繩夾片組」附史努比造型夾片，可變身手機掛繩，也可搭配「限量硬殼萬用包」、「限量多功能透明袋」使用，共3款，門市快閃購消費不限金額加149元可隨機兌換一款，6月29日起集140點可免費隨機兌換一款、7月1日下午3點起集滿6點加149元可隨機兌換一款。

夏季外出遮陽必備的「限量雙面漁夫帽」共2款，門市快閃購消費不限金額每款加299元，7月1日下午3點起每款集滿6點加299元；可愛狗屋造型設計的「限量造型收納提袋」共2款，門市快閃購消費不限金額每款加299元，7月1日下午3點起每款集滿6點加299元。還有約13吋高，背著後背包一起旅行的城市限定「限量史努比玩偶」，共2款，門市快閃購消費不限金額每款加399元，7月1日下午3點起每款集滿6點加399元。

隨著宅家時間變長，大眾愈來愈注重居家生活品質，7-ELEVEN全店集點首度推出「限量立體公仔泡澡球」，除了經典狗屋款造型外，更有仿富士山造型的山形款以及入水後會出現夢幻多色的彩虹雲朵款，泡澡球完全溶解後，還會出現史努比或胡士托立體公仔，增添沐浴樂趣，門市快閃購消費不限金額加149元可隨機兌換一款，6月29日起集140點可免費隨機兌換一款、7月1日下午3點起集滿6點加149元可隨機兌換一款。

另首度攜手韓國人氣香氛品牌cocodor推出「限量造型木片擴香組」，療癒香氛為居家空間增添質感，共2款，門市快閃購消費不限金額每款加149元，7月1日下午3點起每款集滿6點加149元；SNOOPY滿版設計的「限量雙人床包組」共2款，門市快閃購消費不限金額每款加599元，7月1日下午3點起每款集滿6點加599元；「限量雙人四季被」共2款，採用雙面圖案設計，門市快閃購消費不限金額每款加699元，7月1日下午3點起每款集滿6點加699元。