挺台灣石斑！全聯認購500噸、7月推龍虎斑砂鍋魚頭新品

七、八月為台灣石斑產量高峰，長久以來力挺台灣農漁畜業的全聯福利中心出手認購500噸台灣石斑，採購量不但占內銷量三分之一，且為去年全聯90噸採購量的五倍。全聯董事長林敏雄說：「生鮮不好做，這二、三年因疫情在家煮熱潮才使得生鮮銷量成長，讓全聯生鮮業績得以損益兩平，然而全聯身為本土最大超市，農漁民有難一定相挺到底，絕不讓價格崩盤。」

為了推廣台灣石斑，行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲，今(22)日聯袂前往全聯福利中心中和新生店參加「全民相挺，漁民放心」-台灣石斑世界尚讚活動，除了參觀全聯門市生鮮區的台灣石斑商品，也與全聯董事長林敏雄、主廚王輔立等四人聯手上菜，完成一鍋到底的義大利風味台灣石斑料理。

蘇貞昌表示，感謝全聯總是第一時間帶頭響應支持台灣農民，大力行銷在地優質農產品並提升消費者購買的意願。陳吉仲表示，全聯是國內最大的零售通路，也是台灣農漁畜產業的合作夥伴，希望透過全聯的協力，讓民眾到全聯購買蔬菜、水果，可再加購龍虎斑切片，在家就可簡單搭配料理。

全聯於2019年起與漁民契作生產龍虎斑，為了提供家庭烹調與食用上的便利性，開發了小規格包裝的商品，同時採用保鮮度更佳、食材處理更方便的貼體包裝。目前全聯門市販售的台灣石斑商品包括：「龍虎斑輪切」、「永安龍虎斑」、「龍虎斑魚頭切塊」，7/22將再推出「龍虎斑切片」生鮮商品，以及「龍虎斑砂鍋魚頭」冷凍包預購商品等新品。

全聯總經理蔡篤昌表示，全聯販售的台灣石斑因為養殖在水泥池，沒有土味料理口感風味佳。而石斑魚光是魚頭就佔了30%，若是整尾販售，多數消費者不知道該如何料理，因此全聯特別將台灣石斑經過處理及分切，消費者買回家就能料理很方便，如此一來有助於消費者購買意願的提升，而魚頭部分也另外切塊以副產品販賣，未來也會再加工做成砂鍋魚頭，以期增加食用機會。同時，也會搭配全聯自媒體提供石斑魚料理教學影片，讓消費者將門市採購的食材帶回家後即可輕鬆料理。

不只台灣石斑，近幾年來全聯持續力挺許多台灣農產，從香蕉、芭樂、鳳梨到鳳梨釋迦，以及近八年來陸續針對雲林蒜頭、洋蔥、高麗菜等農物產的量產去化、平抑物價。

全聯商品部生鮮中心採購經理何德龍表示，全聯自2017年力挺國產蕉農，當年銷售噸數超過1萬4,000噸，較2016年成長80%，且為穩定市價，維持拍價每斤16-21元，促銷價每斤12元，讓利保價也讓全聯自行虧損近2億元，然而也讓蕉農穩定獲利，以去年來說，全聯4-5月銷售噸數達2200噸，對比2020年成長20%。

香蕉之後，2019年4月芭樂爆量價跌，全聯也力挺採購，2019年前4個月的銷售噸數超過800噸，對比2018年，成長超過60%。2021年，全聯認購6000噸鳳梨，對比2020年成長近30%，維持當時產地行情，並同步開發截切鮮果盒、鮮削鳳梨，銷售170噸，成長195%，2021推廣產銷履歷鳳梨，銷售噸數成長率144%，2022年增加20%契作面積，全面販售產銷履歷鳳梨。

今年初全聯則是協助鳳梨釋迦的銷售推廣，為了增加食用的機會，除了推出鳳梨釋迦鮮果盒，還開發鳳梨釋迦冰棒加工品，加上廣告、試吃搭贈等行銷活動，讓鳳梨釋迦的年銷量從30噸提升到576噸，大幅成長1075%。