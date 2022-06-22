新光三越A8美食街十年大變身！質感空間65家話題餐飲準備吃一波
新光三越台北信義新天地A8 B2睽違十年美食街改裝全新大變身，集結65家品牌，齊聚5大全台首發以及10大信義獨家美味登場，A8 B2「饕客俱樂部」將在 6月23日全新開張。
台北信義新天地A8 B2全新改裝登場後，打造五大區域包括「異國美食饌」、「夢幻甜點室」、「豪華伴手禮」、「保健一條街」以及全新形態結合在地食材的「美麗新市場」，在逾千坪的全新場域一站式滿足各種飲食需求。
新光三越台北信義新天地A8 B2「饕客俱樂部」攜手各國麵食界人氣店鋪，百貨獨家引進台北遼寧街高人氣麵店「蘭芳麵食館」，主打使用頂級大紅袍花椒、四川青花椒及15種辛香料秘製而成的「赤紅辣油花椒麵」，吸引許多嗜辣的麵食控。另有獲米其林必比登推薦的「清真中國牛肉麵食館」，其招牌「清燉牛肉麵」也有一票擁護者，另有民眾熟悉的日式烏龍麵「丸龜製麵」三大特色麵食齊聚。
另外，以浮誇系海鮮丼飯打出名號的「魚君さかなくん海鮮丼專門店」也將在7月7日登場開幕，「招牌四色丼」選用甜蝦、鮭魚卵、鮪魚泥及海膽滿鋪呈現，滿滿海鮮看不見白飯的澎湃視覺感，日料海鮮愛好者不要錯過。
烘焙甜點名店部分，網羅正統法國藍帶手藝的「Gelovery gift頂級法國甜點店」，以及京都和菓子名店全台首發的「然花抄院」，6月23日開幕推出人氣招牌「綜合幻月禮盒」買一送一，還有帶來京都本舖甫上市的夏季新品「雪花霜」初次登台販售。另外台中高人氣咖啡「kafeD」首度進駐台北。
另進駐全台三大首發伴手禮品牌，包括蟬聯5年獲日本東京伴手禮大賞人氣第一名的「The Maple Mania楓糖男孩」；來自香港的流心爆餡月餅「望月Patisserie La Lune」；曾獲得英國皇家學院巧克力大賽銀獎銅獎的「CACAI CACAO」共百款伴手滿足不同喜好、族群的送禮需求。繼A4、A11後，「美麗市場」也首度在A8亮相，每日新鮮直送、嚴選國內外食材之外，因應A8兒童館的親子客層，也特別打造兒童專區。
今年新光三越全台共有41項改裝計畫，改裝規模較往年增逾5成。自2011年起，新光三越觀察到民眾對於飲食生活的重視，透過改裝導入「首度落地品牌」加速品牌替換，導入首發餐飲品牌的速度可說是百貨中的先發者，在穩健經營下積極求新、敢變，像是引進米其林星級、餐盤、必比登推薦餐廳、滿足社交生活的深夜食堂、餐酒館，開啟台北信義商圈獨有的空橋經濟等，2017年亦領先同業推出「skm eats美食訂候位服務」。
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