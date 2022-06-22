快訊

左營海軍S-70C反潛直升機在營區墜毀 機上4人受傷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新光三越A8美食街十年大變身！質感空間65家話題餐飲準備吃一波

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越台北信義新天地A8 B2美食街改裝大變身，集結65家品牌，齊聚5大全台首發以及10大信義獨家美味登場。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地A8 B2美食街改裝大變身，集結65家品牌，齊聚5大全台首發以及10大信義獨家美味登場。圖／新光三越提供

新光三越台北信義新天地A8 B2睽違十年美食街改裝全新大變身，集結65家品牌，齊聚5大全台首發以及10大信義獨家美味登場，A8 B2「饕客俱樂部」將在 6月23日全新開張。

台北信義新天地A8 B2全新改裝登場後，打造五大區域包括「異國美食饌」、「夢幻甜點室」、「豪華伴手禮」、「保健一條街」以及全新形態結合在地食材的「美麗新市場」，在逾千坪的全新場域一站式滿足各種飲食需求。

新光三越台北信義新天地A8 B2「饕客俱樂部」攜手各國麵食界人氣店鋪，百貨獨家引進台北遼寧街高人氣麵店「蘭芳麵食館」，主打使用頂級大紅袍花椒、四川青花椒及15種辛香料秘製而成的「赤紅辣油花椒麵」，吸引許多嗜辣的麵食控。另有獲米其林必比登推薦的「清真中國牛肉麵食館」，其招牌「清燉牛肉麵」也有一票擁護者，另有民眾熟悉的日式烏龍麵「丸龜製麵」三大特色麵食齊聚。

另外，以浮誇系海鮮丼飯打出名號的「魚君さかなくん海鮮丼專門店」也將在7月7日登場開幕，「招牌四色丼」選用甜蝦、鮭魚卵、鮪魚泥及海膽滿鋪呈現，滿滿海鮮看不見白飯的澎湃視覺感，日料海鮮愛好者不要錯過。

烘焙甜點名店部分，網羅正統法國藍帶手藝的「Gelovery gift頂級法國甜點店」，以及京都和菓子名店全台首發的「然花抄院」，6月23日開幕推出人氣招牌「綜合幻月禮盒」買一送一，還有帶來京都本舖甫上市的夏季新品「雪花霜」初次登台販售。另外台中高人氣咖啡「kafeD」首度進駐台北。

另進駐全台三大首發伴手禮品牌，包括蟬聯5年獲日本東京伴手禮大賞人氣第一名的「The Maple Mania楓糖男孩」；來自香港的流心爆餡月餅「望月Patisserie La Lune」；曾獲得英國皇家學院巧克力大賽銀獎銅獎的「CACAI CACAO」共百款伴手滿足不同喜好、族群的送禮需求。繼A4、A11後，「美麗市場」也首度在A8亮相，每日新鮮直送、嚴選國內外食材之外，因應A8兒童館的親子客層，也特別打造兒童專區。

今年新光三越全台共有41項改裝計畫，改裝規模較往年增逾5成。自2011年起，新光三越觀察到民眾對於飲食生活的重視，透過改裝導入「首度落地品牌」加速品牌替換，導入首發餐飲品牌的速度可說是百貨中的先發者，在穩健經營下積極求新、敢變，像是引進米其林星級、餐盤、必比登推薦餐廳、滿足社交生活的深夜食堂、餐酒館，開啟台北信義商圈獨有的空橋經濟等，2017年亦領先同業推出「skm eats美食訂候位服務」。

東區法式甜點人氣店「Gelovery gift頂級法國甜點店」進駐新光三越台北信義新天地A8。圖／新光三越提供
東區法式甜點人氣店「Gelovery gift頂級法國甜點店」進駐新光三越台北信義新天地A8。圖／新光三越提供
「Gelovery gift頂級法國甜點店」。圖／新光三越提供
「Gelovery gift頂級法國甜點店」。圖／新光三越提供
東區法式甜點人氣店「Gelovery gift頂級法國甜點店」進駐新光三越台北信義新天地A8。圖／新光三越提供
東區法式甜點人氣店「Gelovery gift頂級法國甜點店」進駐新光三越台北信義新天地A8。圖／新光三越提供
台中高人氣咖啡「kafeD」首度進駐台北。圖／新光三越提供
台中高人氣咖啡「kafeD」首度進駐台北。圖／新光三越提供
「The Maple Mania楓糖男孩」全台首發店在新光三越A8。圖／新光三越提供
「The Maple Mania楓糖男孩」全台首發店在新光三越A8。圖／新光三越提供
京都和菓子名店、全台首發店「然花抄院」。圖／新光三越提供
京都和菓子名店、全台首發店「然花抄院」。圖／新光三越提供
「魚君さかなくん海鮮丼專門店」將在7月7日進駐A8登場開幕。圖／新光三越提供
「魚君さかなくん海鮮丼專門店」將在7月7日進駐A8登場開幕。圖／新光三越提供
「蘭芳麵食館」人氣主打「赤紅辣油花椒麵」。圖／新光三越提供
「蘭芳麵食館」人氣主打「赤紅辣油花椒麵」。圖／新光三越提供
台北遼寧街高人氣麵店「蘭芳麵食館」百貨獨家進駐新光三越A8。圖／新光三越提供
台北遼寧街高人氣麵店「蘭芳麵食館」百貨獨家進駐新光三越A8。圖／新光三越提供

品牌 海鮮 甜點

延伸閱讀

獨創「鮑魚小麵」台北、桃園吃得到！麻十七川滷專売所一次新開2店，限時買300送300

新光三越、遠百 迎解封商機

南台灣首間「TOM FORD BEAUTY」獨家進駐新光三越台南新天地

想吃免等2年！板橋熟客制名店「門前隱味牛肉麵」驚喜出攤新光三越，限時2天每日4場次

相關新聞

新光三越「A8美食街」十年大變身！質感空間65家話題餐飲準備吃一波

新光三越台北信義新天地A8 B2睽違十年美食街改裝全新大變身，集結65家品牌，齊聚5大全台首發以及10大信義獨家美味登場...

獨創「鮑魚小麵」台北、桃園吃得到！麻十七川滷專売所一次新開2店，限時買300送300

桃園人先出發！今年初於遠東百貨竹北店首度開幕的全新品牌「麻十七川滷專売所」，主打獨創「鮑魚小麵」及滷味，如今宣佈6/23正式進駐桃園南崁、7/5則插旗台北101百貨。配合桃園南崁店開幕，品牌獨家推出3

單個就半價！達美樂「外帶披薩5折」　免等買一送一、口味大小任選

不用等買一送一，想吃幾個統統半價！達美樂日前因99元活動爆單臨時喊卡引發民怨，最近推出「全品項披薩外帶5折」救火，即日起只要到店外帶大或小披薩，不必湊對一律半價，口味任選，單個、三個等單數統統也適用。

不只肯德基有！21世紀首推「青花椒麻烤雞、炸雞」第2件半價起開吃 另推椒麻拌飯

嗜辣的粉絲大口吃雞！肯德基早前聯名青花驕打造青花椒香麻脆雞備受好評，如今21世紀也重磅首推青花椒麻系列餐點。銷魂椒麻香氣的「青花椒麻烤雞」、「青花椒麻炸雞」即日起開賣，截至7/17還能用第2件5折吃烤

又一家熄燈！捷運六張犁站的「老木咖啡」6/27說再見

位在台北捷運六張犁站旁的深夜咖啡館，被網友形容「像回到老木家自在伸展」的老木咖啡，將在6/27熄燈，巷弄裡的咖啡館營運9...

薄多義「幾歲送幾隻雞翅」再加送提拉米蘇！全新生日派對餐7月升級，非當日壽星也有份

7月壽星站出來！薄多義人氣最高的雞翅禮「幾歲送幾隻雞翅」最新升級版搶先曝光，當月壽星只要持會員訂位券，符合訂位資格即可兌換雞翅山，再加碼壽星獨享的提拉米蘇蛋糕，讓大家用全新套餐慶生吃得更豐盛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。