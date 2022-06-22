快訊

具俊曄、大S婚禮照首度曝光！刺青婚戒閃瞎眾人

低調千億富豪少主掌南山 尹崇堯騎機車上學、結婚只擺一桌

台中高壓電線跳脫！海線5區今早逾4萬戶大停電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中悅樂X中央書局 「文學裡的味道」住一晚折1,300

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台中悅樂旅店住房專案雙人房3,180元起。圖／台中悅樂提供
台中悅樂旅店住房專案雙人房3,180元起。圖／台中悅樂提供

國旅補助將於7月15日開跑，台中悅樂旅店7月1日至12月31日與中央書局共同合作推出「文學裡的味道住房專案」，雙人房3,180元起，搭配國旅補助平日(周日至周四)入住最高折扣1,300元，包括中央書局任選作家料理餐點2份(價值780元)，另享額外購書9折、點用飲品8折等專屬優惠，同時可享用悅樂旅店的全天咖啡茶飲供應、多國泡麵宵夜、爆米花與在地零食、免費單車借用等多樣特色服務。

台中市的中央書局是百年老字號書店，也中台灣藝文、民主思潮的搖籃，改裝後2021年底、首度邀請文化名人共同推出每季限定的作家料理，為日常的飲食增添文學滋味，本季請來詹宏志、蔣勳、蔡珠兒、裴偉、陳綺貞，推出宣一紅燒牛肉蛋包飯、五行九宮蔬食、醃篤鮮湯飯、栗子燒雞及法式馬德蓮，價格220元起，帶領書迷與饕客領略文學裡的味道。

此外，悅樂旅店也與中央書局深度合作「四時書屋計畫」，運用書想室空間打造專屬閱讀角落，匯集「周三讀書會」的5大主題選書企劃，住旅店也能發掘閱讀樂趣。

位於台中舊城區的台中悅樂旅店，距台中火車站步行5分鐘，全棟共計41間客房，包括雙人、四人及背包客鋪位房型，設計借鏡1920年代Art Deco文化，將舊建築注入全新靈魂與設計元素，詮釋復古而華麗的輕奢華風格。

飯店規劃自動入住設備、全館免費WIFI、共享單車、洗衣間、閱讀區、全天咖啡茶飲供應、共享廚房等多元服務，同時搭配品牌標誌性的特色服務，如多國泡麵宵夜、旅行地圖、爆米花與在地零食供應等，邀請旅客如到朋友家作客般輕鬆自在。

台中悅樂地址：台中市中山路55號，電話：04-2221-7668。

文學裡的味道，圖為作家料理─詹宏志「宣一紅燒牛肉蛋包飯」。圖／中央書局提供
文學裡的味道，圖為作家料理─詹宏志「宣一紅燒牛肉蛋包飯」。圖／中央書局提供
文學裡的味道，作家料理─陳綺貞「法式馬德蓮」。圖／中央書局提供
文學裡的味道，作家料理─陳綺貞「法式馬德蓮」。圖／中央書局提供

國旅補助 共享單車 零食

延伸閱讀

旅行社總監詐領安心國旅補助 認罪還錢獲緩起訴

快吃不起泡麵！股民「重傷損益表」慘賠79% 網驚：被安慰了

柴柴零食被沒收「嗚哇～」像嬰兒般大哭！網驚：這是人配音的吧？

大學生泡麵神吃法大公開 他加1物吃超爽

相關新聞

身份證有「8」送肉串＋飲料！銀座杏子韓式炸豬排上市

在眾多的異國料理中，日式料理、韓式料理總是特別受到台灣消費者的青睞。來自日本的「銀座杏子日式豬排」自即日起推出夏日限定、...

柯南回歸藏壽司！21款扭蛋登場 滿額再送墊板、筆記本

柯南第25部劇場版電影「名偵探柯南：萬聖節的新娘」即將於6月30日正式上映。來自日本的「藏壽司」再度攜手柯南，應景同步推...

台中悅樂 X 中央書局 「文學裡的味道」住一晚折1,300

國旅補助將於7月15日開跑，台中悅樂旅店7月1日至12月31日與中央書局共同合作推出「文學裡的味道住房專案」，雙人房3,...

石門水庫溪洲旅遊服務區營運延後 咖啡廳7月1日先試營運

桃園市石門水庫溪洲旅遊服務區原預定7月1日營運，受疫情影響、工程延後，規畫桃禧漫遊露營區、遊客服務中心及轉運站，無法如期...

CITIZEN就是愛綠色！PROMASTER腕表換新裝陪你冒險去

盛夏到來就是運動表的旺季，想要挑選一款陪著你上山下海冒險的表款，今年絕對不可錯過綠色設計。像是CITIZEN在其ROMA...

范少勳低調放閃？黑色西裝襯金髮 巧搭轉運珠寶

范少勳近日演出新片《初戀慢半拍》，號稱今年最浪漫的電影，並被選為2022台北電影節開幕片。范少勳並在instagram秀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。