台中悅樂X中央書局 「文學裡的味道」住一晚折1,300

國旅補助將於7月15日開跑，台中悅樂旅店7月1日至12月31日與中央書局共同合作推出「文學裡的味道住房專案」，雙人房3,180元起，搭配國旅補助平日(周日至周四)入住最高折扣1,300元，包括中央書局任選作家料理餐點2份(價值780元)，另享額外購書9折、點用飲品8折等專屬優惠，同時可享用悅樂旅店的全天咖啡茶飲供應、多國泡麵宵夜、爆米花與在地零食、免費單車借用等多樣特色服務。

台中市的中央書局是百年老字號書店，也中台灣藝文、民主思潮的搖籃，改裝後2021年底、首度邀請文化名人共同推出每季限定的作家料理，為日常的飲食增添文學滋味，本季請來詹宏志、蔣勳、蔡珠兒、裴偉、陳綺貞，推出宣一紅燒牛肉蛋包飯、五行九宮蔬食、醃篤鮮湯飯、栗子燒雞及法式馬德蓮，價格220元起，帶領書迷與饕客領略文學裡的味道。

此外，悅樂旅店也與中央書局深度合作「四時書屋計畫」，運用書想室空間打造專屬閱讀角落，匯集「周三讀書會」的5大主題選書企劃，住旅店也能發掘閱讀樂趣。

位於台中舊城區的台中悅樂旅店，距台中火車站步行5分鐘，全棟共計41間客房，包括雙人、四人及背包客鋪位房型，設計借鏡1920年代Art Deco文化，將舊建築注入全新靈魂與設計元素，詮釋復古而華麗的輕奢華風格。

飯店規劃自動入住設備、全館免費WIFI、共享單車、洗衣間、閱讀區、全天咖啡茶飲供應、共享廚房等多元服務，同時搭配品牌標誌性的特色服務，如多國泡麵宵夜、旅行地圖、爆米花與在地零食供應等，邀請旅客如到朋友家作客般輕鬆自在。