一指下單石斑魚！PChome 24h購物推「新鮮台灣漁產」直送到家

近年疫情狀況多變，為滿足消費者不出門即可採購生鮮蔬果需求，PChome 24h購物去年成立「PChome生鮮專區」，迄今將屆滿一周年，相較專區成立前銷量年增5成，其中又以蔬菜箱、冷凍肉品、季節水果等生鮮食品最受歡迎，進一步也帶動冷凍水餃、調理包等即食料理買氣。

為力挺台灣在地漁產業者銷售，PChome 24h購物推出「新鮮台灣漁產」專區，集結華得水產、愛上新鮮、統一生機等品牌，攜業者共享資源經營電商通路，並提供消費者一指下單台灣石斑魚、午仔魚、白蝦、小卷等更多元的水產選擇，即日起至8月1日購買指定商品可享10%加碼回饋，7月4日前食品類消費滿1元抽P幣，最高有機會獲得1萬P幣。

「PChome生鮮專區」短短一年已進駐百大廠商，擁有破萬件冷凍調理及生鮮食品，讓消費者可一站購足全台最新鮮、當季且優質的農特產及漁貨，同時協助眾多業者導入電商資源，在疫情及社會局勢變化下，仍能有更多元的銷售通路資源。即日起推出「新鮮台灣漁產」專區，包括成立超過一甲子的屏東東港在地海鮮貨商「華得水產」，與眾多屏東漁民合作共同推廣好魚，並透過PChome 24h購物平台的便利性，積極拓展線上銷售通路，與全民一同幫助內銷。養殖石斑更因地利及氣候優勢，口感美味、肉質Q彈，特別推薦以小包裝分裝切片、方便料理的組合包，「華得水產龍膽石斑魚肉切片組4包組」特價1,499元，平均單包只要375元，還有眾多台灣漁貨水產直送。

疫情影響眾多品牌轉型經營電商，除了大眾熟知的蔬菜、水果及水產外，還能網路販售鮮乳。PChome 24h購物長期與乳牛獸醫師成立的社會企業品牌「鮮乳坊」合作，近期熱門商品鮮乳坊豐樂鮮乳936ml（一周2瓶），採用宛如「線上訂閱制」的方式，於平台下單後每周配送一次、每次2瓶，共配送4次特價1,440元，避免一次喝不完放到過期，每周都能享受新鮮且高品質的特A級鮮乳送到家。

迎接夏日，「PChome生鮮專區」接下來也將陸續上架當季芒果、荔枝、水蜜桃等時令水果，季節主推「永齡選物紫鑽鮮凍桑葚3kg（3入／盒）」，果園不使用化學除草劑、美味更天然，平均單盒只要367元有找；「黑貓探險隊 X 光華部落拉拉山水蜜桃10粒」採草生植栽法、經三代改良，水蜜桃果色紅潤、鮮嫩多汁，活動價699元。