阿正主廚快閃五方食藏「時令餐桌」 限期2天、只有8場

五方食藏依不同節氣舉辦的「時令餐桌」，以風味美饌傳遞對自然風土的感謝。迎接盛夏的起點，本期夏至時令餐桌邀請台北最早期無國界料理私廚之一、目前已歇業的「阿正㕑坊」主理人黃守正，與專研茶道多年、小慢茶空間主理人謝小曼老師強強聯手，共同獻上茶餐相佐的美妙盛會；6月23、24日午餐及晚餐共四個餐期，每人費用2,500元+10%，含六道料理及小曼老師精選四款茶搭配。

堅守「不時不食」理念且擅長融合不同食材特色呈現和諧風味的阿正主廚，選用夏季盛產的苦瓜、綠竹筍、牛蒡、椎茸、水田芥、南瓜等季節時蔬等入菜，描繪宛如京都和食料理優雅姿態，巧妙穿插梅子元素呈現爽口細緻風味，為夏令餐桌增添一抹清爽風景。

不拘泥於茶道流派的謝小曼老師，以Tea pairing形式設計搭配阿正師傅餐點的四款佐餐茶，包含東方美人、金蘭綠茶兩款冰茶，以及康磚黑茶、九窨茉莉金萱烏龍兩款熱茶，讓茶香不僅襯出料理風味，亦神奇地融入料理之中。

阿正主廚的開胃菜有如懷石料理「八寸」揭開餐會序幕，於盤中獻上「碧玉苦瓜·茄汁梅漬」、「金沙XO醬小黃瓜」、「蘆筍·ricotta cheese·檸檬鹽」、「綠竹筍·青梅味噌漬」、「炸胭脂鴨腿南瓜丸子」，將當令時蔬的甘美滋味於石盤淋漓盡致呈現，由淡至濃品享。佐以小曼老師搭配的「東方美人冰茶」，宜人果香與甜美鮮蔬為盛夏注入一陣涼風。

接續開胃菜之後，猶如懷石料理中的「御椀」，裝盛日式高湯與紅梅紫蘇醃漬蓮藕、費工反覆以薄糖水熬煮的南瓜、細緻柔嫩的湯葉卷、及以奶油昆布燉煮的紅蘿蔔，及綠野菜、牛蒡、椎茸。小曼老師則以「金蘭綠茶冰茶」佐之，結合芳香萬壽菊清甜香氣與野放綠茶，與溫潤柔和的蔬菜滋味相得益彰。

海陸雙主菜「二層豬肉．梅子湯凍．小黃瓜」，取軟嫩二層豬肉切薄片，搭配梅子湯凍、爽脆小黃瓜薄片，酸鮮梅子湯凍平衡豬肉油脂。「蘭鱈、紫蘇蘿蔔泥」取來自宜蘭的蘭鱈，膠質豐富肉質彈嫩緊緻，以醬油、清酒、味醂醃漬後直火炭烤，油脂與炭火碰撞出迷人燻香，佐清爽紫蘇蘿蔔泥享用恰到好處的甘鮮。

小曼老師大氣選以逾35年的「1985年康磚黑茶」，以熟茶的溫厚勁道搭配海陸主菜的鮮旨味。猶如懷石料理結尾米飯的美好，阿正主廚以自製福神漬搭配白米飯，鹹甜醬香讓米飯滋味更為甘甜。