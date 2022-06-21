在家手沖「星巴克冰咖啡」！買就送限量「冰飲變色杯」

星巴克冰咖啡也可以在家自己動手做！國際食品品牌雀巢（Nestlé）攜手星巴克（Starbucks®）推出「Starbucks® at Home星巴克®夏季冰咖啡系列」，以星巴克門市經典冰美式配方設計，限量推出３款限定新品。此外，星巴克®夏季濾掛咖啡禮盒內還附有星巴克迷敲碗必買、只送不賣的限量版「星巴克夏日風情冰飲變色杯」。

全新「星巴克Origami™濾掛咖啡─經典冰咖啡」，以星巴克經典美式配方設計，選用100%阿拉比卡咖啡豆，冰鎮後的口感清爽不澀、醇度適中，且帶有柑橘與焦糖滑順的風味。沖泡方式也十分簡單，先加入適量冰塊，接著準備70ml的熱水緩慢注入少許濕潤咖啡粉後，靜置約30秒，再依照個人濃淡喜好注入剩下的熱水，一杯「星」級手沖的經典冰美式就完成，也可加鮮奶、糖漿或蜂蜜搭配，製作成冰拿鐵、蜂蜜冰美式。

「星巴克®特選冰美式咖啡膠囊」同步上市，搭配使用雀巢多趣酷思膠囊咖啡機，咖啡萃取後適合直接加入冰塊飲用。

星巴克迷敲碗的限量「星巴克®夏季濾掛咖啡禮盒」，內含「星巴克Origami™濾掛咖啡─經典冰咖啡」及「星巴克Origami™濾掛咖啡─家常咖啡」，再加碼送限量「星巴克夏日風情冰飲變色杯」，半透明的霧面質地加入冰水後，杯身會逐步變色，漸層的色系杯外掛著一顆顆透心涼的冰珠，讓人由內舒透到外！