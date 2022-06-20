聽新聞
test
0:00 / 0:00
驗出農藥殘留 Häagen-Dazs香草冰淇淋自主下架、退款
哈根達斯進口台灣的香草品脫冰淇淋(有效日期20230413)與香草桶裝冰淇淋(有效日期20221026)，在輸入查驗時，檢出含有極微量殘留農藥ethylene oxide。業者指出，已在第一時間將這兩批有疑慮的產品進行封倉並停止出貨，同時進一步預防性自主下架相關批號香草冰淇淋杯裝產品，並提供客戶退貨及消費者退款。
哈根達斯指出，已於第一時間通報全球總部，經總部確認回覆表示，全球各地哈根達斯流通販售的產品，皆未獲得任何相關通報，全球原料供應商皆遵守歐盟與進口國相關國際法規規範，哈根達斯產品中並無使用環氧乙烷，因此對於此次抽驗的結果，正與全球總部積極謹慎的釐清各環節，並積極配合台灣主管機關執行相關查驗作業，共同守護消費者權益。
哈根達斯表示，針對這兩批預防性自主下架有疑慮相關批號的香草冰淇淋杯裝產品，若消費者有所疑慮，即日起也提供以下免費退款方式：
香草冰淇淋品脫杯(473毫升)：凡於實體通路購買有疑慮相關批號香草冰淇淋杯裝產品的消費者，持2022年4月26日之後的購買證明(含紙本發票/電子發票/雲端載具)，可至原購買通路依照各通路退款辦法即可辦理，退款期限至2022年8月31日。
另於電商通路或7-ELEVEN購買有疑慮相關批號香草冰淇淋杯裝產品的消費者，可憑2022年4月26日之後的購買證明(含紙本發票/電子發票/雲端載具)至線上申請退款，退款期限至2022年8月31日。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言