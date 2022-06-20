料多到滿出來！王品集團浮誇系美食限時拚場推優惠

相機先食當道，王品集團發揮創意研發浮誇系網美創意料理，「藝奇」以「浮誇風」設計三款超吸睛的「火爆系列釜飯 」外帶餐點、「最肉」燒肉餐酒館推出外帶醬燒牛肉焦糖吐司Box，在家不僅能大嗑美食，還能拍照打卡；內用也有網美最愛的「和牛涮」夏日限定巧克力麻糬鯛魚燒、「hot7鐵板燒」拉霸現領原塊牛排，征服饕客味蕾和手機。

日銷千碗釜飯的「藝奇」，再度超越極限，外帶新菜色以浮誇、大份量、高CP值為訴求，食材採用高湯現炊釜飯，嚴選粒粒晶瑩Q彈的冠軍馥米，搭上大量牛肉、海鮮主菜，兼具視覺、嗅覺與味覺享受。主廚推薦岩板燒和牛釜飯，料理長炙烤入口即化的和牛，搭配黃金比例滿滿鮭魚卵，增添海鮮風味，入味的多層次口感，唇齒間迴盪奢華美味。浮誇海陸雙拚釜飯，釜飯鋪滿炙燒過的爆量嫩肩骰牛與浮誇炸蝦，一次擁有海陸雙重享受。爆鮭釜飯慢火炙烤大塊厚實鮭魚，散發迷人的油脂香氣，搭配糖心蛋、精選時蔬，料多到滿出來，與高湯悶煮的鮮甜馥米融合，讓鮭魚控爽口開胃。王品鼓勵外帶，即日起至6月30日享88折優惠。

藝奇岩板燒和牛釜飯，唇齒間迴盪奢華美味。圖／王品集團提供。

藝奇爆鮭釜飯，料多到滿出來。圖／王品集團提供。

迎接盛夏，IG打卡的熱門美食「和牛涮」鯛魚燒夏日換新裝，即日起8月31日，推出期間季節限定口味「巧克力麻糬鯛魚燒」，師傅現烤濃郁飄香的巧克力風味鯛魚燒，搭配Q彈的麻糬夾心，外脆內軟，可愛鯛魚燒張大口填裝CP值超高的獨家厚奶茶霜淇淋，饕客還可發揮創意放入日式經典晶凍、極上黑珍珠、黑糖蜜等多種配料，多重口感讓甜點控的心瞬間融化，絕對夏日不能錯過超萌降暑甜點。

主打頂級肉品的燒肉餐酒館「最肉」，6月22日將推出全新外帶輕食餐點，醬燒牛肉焦糖吐司Box，內含醬燒牛肉焦糖吐司及焙煎堅果胡麻沙拉，絕妙搭配風味是輕食新選擇；秘烤豬五花佐燉煮牛筋飯，燒烤後濃香多汁的豬五花搭配入口彈舌的慢火燉煮牛筋，更顯豐富迷人美味，還有明太子山藥、手沖牛肉山藥湯…等美食，滿足食客味蕾。

「hot7鐵板燒」夏日加菜，即日起至7月31日內用，並加入LINE官方帳號玩拉霸機遊戲，可現領原塊牛排主餐、醬炒極鮮魷魚、海鮮大阪燒、60元抵用券…等好禮，超澎湃菜色快來品嚐。