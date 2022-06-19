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危機見轉機 夫妻打造雲林第一間閩式川菜餐廳生意火爆

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
斗南形象商圈發展協會理事長羅紫軒（左）與閩川味餐廳老闆謝謙益（右）、老闆娘鄭筱萍（中）合作城鄉島遊抽獎活動。記者黃于凡／攝影
斗南形象商圈發展協會理事長羅紫軒（左）與閩川味餐廳老闆謝謙益（右）、老闆娘鄭筱萍（中）合作城鄉島遊抽獎活動。記者黃于凡／攝影

疫情持續肆虐，影響餐廳生意，在許多店家逐漸關燈之際，雲林卻有對夫妻視危機為轉機，合力將餐廳頂下，以家鄉味為主軸，推出雲林第一間閩式川菜餐廳，重現抖音各種美食，還成為斗南鎮唯一販賣麻辣小龍蝦的餐廳，生意因此一炮而紅。

老闆娘鄭筱萍說，早期福建沿海有很多工廠，因為又濕又熱，所以工人飲食比較重口味，也很能吃辣，於是在福建菜的基礎上衍生出閩式川菜，是當地特色之一，她遠嫁台灣已13年，雖然台灣的美食很好吃，但她始終懷念家鄉味，也希望重現家鄉好味道給大家品嘗。

老闆謝謙益寵溺的說，因為台灣遍尋不著妻子記憶中的味道，又遇到疫情剛好有店面要頂讓，評估閩式川菜在雲林具發展潛力，便毅然決然將責任扛起，視危機為轉機，打造雲林第一家閩式川菜餐廳，在多方嘗試後，成功端出一道道正宗閩式川菜，吸引不少顧客上門。

鄭筱萍也說，店內辣椒、花椒等辛香料都特地從四川進口，因為產地不同，風味就不同，即便成本較高，也要呈現最道地的味道；海鮮則依種類每天從台中港、屏東港新鮮直送；牛肉選用當地唯一一間溫體牛；蔬菜也是在地生產，不僅新鮮，也照顧在地農民。

如此不計成本、用料大方，謝謙益笑說，因為自己喜歡吃的東西，才敢拿出來給大家吃啊，而且為了大家的健康，店內菜餚逐漸調整，只用適量的熱油嗆出辣椒香味，不使用過多的鹽、油，也堅持所有食材、香料都是純天然，不加任何化工香料。

李姓顧客說，原本想吃麻辣小龍蝦只能到台中、嘉義，幸好斗南開了這間店，讓他不用來回奔波，且店內菜餚麻辣鮮香，卻不會死辣，辣在口中停留片刻便逐漸淡去，只留下滿口椒香，就算不習慣吃辣也能輕鬆駕馭。

斗南形象商圈發展協會理事長羅紫軒說，閩式川菜餐廳已經營2年多，麻辣小龍蝦、牙籤牛、烤魚人氣超火爆，是每桌必點美食，若有預算的話，也不能錯過招牌特色海鮮大咖；另外，到店可參加商圈舉辦的城鄉島遊集點活動，集滿6點可獲得抽獎券1張，首波活動將在7月1日抽出城鄉島遊2日遊套裝遊程。

雲林縣斗南鎮一對夫妻視危機為轉機，打造雲林第一間閩式川菜館生意火爆。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗南鎮一對夫妻視危機為轉機，打造雲林第一間閩式川菜館生意火爆。記者黃于凡／攝影
鄭筱萍堅持使用四川花椒。記者黃于凡／攝影
鄭筱萍堅持使用四川花椒。記者黃于凡／攝影
店內招牌海鮮小咖，鍋子直徑約40公分，目前時價2380元，海鮮種類視每天漁貨決定。記者黃于凡／攝影
店內招牌海鮮小咖，鍋子直徑約40公分，目前時價2380元，海鮮種類視每天漁貨決定。記者黃于凡／攝影
麻辣烤魚是店內招牌，選用鱸魚、為了健康少油烹調。記者黃于凡／攝影
麻辣烤魚是店內招牌，選用鱸魚、為了健康少油烹調。記者黃于凡／攝影

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