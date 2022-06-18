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復刻村上春樹經典吃法！享香檳推出威士忌遇上生蠔套組

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「215Chambistro享香檳海陸餐酒館」今年甫於台北新光三越信義新天地A9館，搬遷至內湖禮客LEECO OUTLET。圖／享香檳提供。
「215Chambistro享香檳海陸餐酒館」今年甫於台北新光三越信義新天地A9館，搬遷至內湖禮客LEECO OUTLET。圖／享香檳提供。

為滿足喜愛威士忌的品酩美食家們，今年2月甫於台北新光三越信義新天地A9館，搬遷至內湖禮客LEECO OUTLET的「215Chambistro享香檳海陸餐酒館」（以下簡稱「215享香檳」)，即日起至8月8日父親節推出「威士忌遇上生蠔」主題套組，特別引進布納哈本（Bunnahabhain）12年威士忌，搭配法國吉拉多二號生蠔（Gillardeau Spéciale Oysters），老饕們不必遠赴蘇格蘭，在215享香檳就能享受日本大文豪村上春樹的經典吃法。

「威士忌遇上生蠔」主題套組，包含布納哈本單一純麥12年威士忌一杯及法國吉拉多二號生蠔一顆，價格分別為一組420元、三組優惠價1,240元（原價1,260元）、六組優惠價2,430元（原價2,520元）。

餐酒權威凱文老師表示，將威士忌當作醬汁淋上吉拉多生蠔，46.3%的酒精濃度，放大了生蠔的風味，這時入口，不僅吃得到生蠔爽脆甘甜的肉質，威士忌獨特的大西洋潮騷氣息和吉拉多生蠔的榛果乳香尾韻，瀰漫整個口腔，完美復刻村上春樹於《如果我們的語言是威士忌》書中提及的吃法，同時享受一場味蕾和嗅覺的嘉年華。215享香檳也針對此主題，特別設置打卡拍照牆「巨型布納哈本威士忌」供來賓拍照，留下難忘回憶。

此外，在內湖禮客LEECO OUTLET即日起至6月27日的周年慶期間，215享香檳也於午間時段推出兩款優惠套餐。「美國安格斯牛筋膜義大利麵」套餐489元（原價580元）及「香煎黑長鯧佐黑松露加拿大野米」套餐589元（原價770元）。套餐均含麵包或湯品、前菜、主菜、甜點、飲品。

「美國安格斯牛筋膜義大利麵」採用美國PRIME等級的牛筋膜，搭配熟成的番茄韻味，慢燉酸甜好味道在嘴裡漫舞。「香煎黑長鯧佐黑松露加拿大野米」嚴選北大西洋的黑長鯧，奶油香煎後皮酥肉彈，搭配高雅的黑松露野米，唇齒留香。

週年慶期間憑內湖禮客LEECO OUTLET當日消費發票，單筆發票金額滿5,000元，即可至「215享市集Café」兌換「彩虹蛋糕」一份，並可以優惠價50元加購美式咖啡或錫蘭紅茶（原價95元）一杯。此外，即日起至8月8日止，215享香檳內用消費不分時段享9折優惠（酒精類除外）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彩虹蛋糕。圖／享香檳提供。
彩虹蛋糕。圖／享香檳提供。
法國吉拉多二號生蠔，帶有大西洋潮騷氣息與榛果乳香尾韻。圖／享香檳提供。
法國吉拉多二號生蠔，帶有大西洋潮騷氣息與榛果乳香尾韻。圖／享香檳提供。
將威士忌當作醬汁淋上吉拉多生蠔，完美復刻村上春樹經典吃法。圖／享香檳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
將威士忌當作醬汁淋上吉拉多生蠔，完美復刻村上春樹經典吃法。圖／享香檳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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