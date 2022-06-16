百貨618／統一時代首度滿千8.5折 新光三越蘭蔻5折入手

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統一時代百貨線上購首度推出限時四天6月16日至6月19日全站單筆消費滿1,000元以上，即享8.5折優惠。首四日超殺商品像是雅詩蘭黛小棕瓶組原價5,600元，5折特價2,800元，下單再送眼部超能量修護霜3ml二入；品木宣言靈芝水淨膚剔透組價值4,870元，6折特價3,000元；CorpoX女款網眼抗UV連帽外套原價799元，5折特價399元；ASICS運動休閒鞋原價2,580元，特價1900元，同時全站滿千結帳再打8.5折，等同折上再折，折扣力道超越以往。

此外，統一時代百貨線上購再加碼四天全站不限金額消費「免運費」，還有「618元」限定商品專區，預期帶動線上業績倍數成長。

新光三越App、電商平台skm online 618期間限定優惠組，包括LANCOME小黑瓶買50ml送50ml、SHU UEMUR熱銷妝前組買60ml送30ml、MAC任一子彈唇膏特價618元、BOBBI BROWN推出買冬蟲夏草持妝乳40ml即可用618元加購同商品一件再贈淨妝油100ml限量版。

並於6月16日至6月25日推出全站滿3,000現抵180元、滿5,000現抵300元，6月18日當日限定加碼門檻，滿10,000現抵618元。618夯品推薦：全台獨家下殺7.3折的LA MER 超能修護獨家禮獻組、下殺6.7折的DECORTE超微導全能修護精粹美力晶透組、下殺6.3折的KIEHL’S小紅瓶精華買2送8等美妝獨家組合，618當日再加碼推出下殺5折的LANCOME極光水快閃組與小黑瓶快閃組。