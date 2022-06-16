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穿紅色打9折！王品集團「Oh my!原燒」新店、新莊店期間限定

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「Oh my!原燒」祭新店優惠，穿紅色打9折、滿兩千再送兩百。圖／王品集團提供。
「Oh my!原燒」祭新店優惠，穿紅色打9折、滿兩千再送兩百。圖／王品集團提供。

王品集團旗下燒肉品牌「Oh my!原燒」，3月宣布全台17家門店轉型計畫，為搶攻疫後復甦與暑期旺季商機，僅花3個月達成目標，6月底最後兩家改裝完成的門店祭出開幕優惠，即日起至6月21日於新店民權店、6月21日至6月27日於新莊中正店，著紅色服飾用餐就享套餐9折優惠，品牌更加碼推「滿兩千送兩百」活動，單筆消費滿2,000元並持王品瘋美食APP結帳，再贈瘋點數200點，一點等於一元、折抵無上限。

除了積極啟動品牌轉型，「Oh my!原燒」也推出2款全新澳洲和牛套餐，選用榮獲「2022年澳洲和牛大賽」金牌的頂級和牛，純牛肉「豪放牛仔套餐」包含橫膈膜、板腱、五花等7種部位，適合追求極致肉欲的和牛老饕，雙人套餐2,498元、三人套餐3,598元；「陽光少女套餐」以澳洲和牛搭配松阪豬、豬五花、去骨雞腿，一個套餐、多種享受，雙人套餐2,298元、三人套餐3,298元；招牌「華麗巨星鑽切牛套餐」也值得一嚐，主廚遠赴日本學習「鑽石切割法」，50cm長的手切斷面增加燒烤面積，創造焦香四溢、酥中帶嫩的口感，雙人套餐1,898元、三人套餐2,698元。

「Oh my!原燒」套餐均包含肉品、副食、海鮮、沙拉、米食、甜點、飲品與獨家「漬物六小福」，升級版六小福除了百搭蔥鹽、微酸爽脆的大根、香辣解膩的韓式泡菜，新增醃漬鳳梨、青木瓜絲、糯米辣椒醬等夏日新風味，要用百變吃法打造「吃不膩的日式燒肉」。

「Oh my!原燒」以日式潮流裝潢搭配紅白霓虹燈、大面旗幟、標語燈箱點綴，打造暢快烤肉的祭典氛圍，成功獲得年輕消費者青睞，隨著新店民權、新莊中正店完成改裝，17家門店全數轉型「Oh my!原燒」，加上燒肉吃到飽「肉次方」，及今年新成立的燒肉餐酒館「最肉」，王品集團已有3個燒肉品牌、共20家門店，約貢獻王品台灣事業群一成營收。

【Oh my!原燒】 新店民權店

地址：新北市新店區民權路86號2F

電話：02-2219-1613

營業時間： 11:30-14:30、17:30-22:00

活動時間：2022/6/15-6/21

線上訂位：https://wowfoods.cc/reserve_web_102002

【Oh my!原燒】 新莊中正店

地址：新北市新莊區中正路425號2F

電話：02-2202-8891

營業時間： 11:30-14:00、17:30-21:00

活動時間：2022/6/21-6/27

線上訂位：https://wowfoods.cc/reserve_web_102017

「陽光少女套餐」以澳洲和牛搭配松阪豬、豬五花、去骨雞腿，一個套餐、多種享受。圖／王品集團提供。
「陽光少女套餐」以澳洲和牛搭配松阪豬、豬五花、去骨雞腿，一個套餐、多種享受。圖／王品集團提供。
長達50cm的「華麗巨星鑽切牛套餐」，是「Oh my!原燒」的招牌必點。圖／王品集團提供。
長達50cm的「華麗巨星鑽切牛套餐」，是「Oh my!原燒」的招牌必點。圖／王品集團提供。
純牛肉「豪放牛仔套餐」包含橫膈膜、板腱、五花等7種部位，適合追求極致肉欲的和牛老饕。圖／王品集團提供。
純牛肉「豪放牛仔套餐」包含橫膈膜、板腱、五花等7種部位，適合追求極致肉欲的和牛老饕。圖／王品集團提供。
隨著新店民權、新莊中正店完成改裝，17家門店全數轉型「Oh my!原燒」。圖／王品集團提供。
隨著新店民權、新莊中正店完成改裝，17家門店全數轉型「Oh my!原燒」。圖／王品集團提供。

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