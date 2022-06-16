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霸氣鍋物餐廳進軍高雄 海鮮拼盤比衝浪板還大
鍋物是大眾的最愛，你可能很難想像，享用6名壯漢抬出比衝浪板還大的海鮮拼盤，吃起來多「霸氣」，由台南進軍高雄的「花花世界鍋物」，正瞄準高雄未來科技新貴族群，端出超浮誇罕見海鮮食材挑戰大家的味蕾。
不畏疫情，近期包括台北肉多多集團、以中部為大本營的築間集團相繼進軍高雄展店，在台南崛起的「花花世界鍋物」，也在高雄巨蛋商圈開設旗艦店，提供高達30種頂級海鮮與世界三大和牛的金字塔頂端用餐體驗。
許多美食部落客譽為「火鍋界裡奇葩」的花花世界鍋物，是航母級的海鮮火鍋餐廳，從海島系的店妝到來自七大洲三大洋的浮誇系海鮮拼盤，完全顛覆大家對「火鍋宴」的想像。
其中受矚目的是需動用6名壯漢搬動的聖托里尼紅色海灘10人套餐，擺上深海戰龍蝦、南非活鮑魚及澎湖大明蝦、龜山島胭脂蝦、南海大虎蝦、北海道花蝦、南方澳鐵甲蝦、阿根廷紅蝦等高級懷石日料店才會使用的生食級蝦種，另有牛奶貝、馬來大蛤仔等好料，光視覺上就是一場「海鮮大觀」。
董事長徐誓濱說，店名靈感源自布萊克詩句「一沙一世界 ，一花一天堂」，希望洋溢海島風情的用餐氛圍及高檔頂級食材，能做出市場差異，消費者來店，一次能同時享用日本A5等級宮崎牛、澳洲CARRARA純血和牛、美國SRF極黑和牛，讓一般民眾也能享有金字塔頂端的用餐體驗。
徐誓濱表示，為提供各種海鮮，他們幾乎搜羅齊全台海鮮貨源，其中聖托里尼紅色沙灘10人套餐在台南店推出時，成為台積電各部門聚餐的首選，最高紀錄一天下訂5套。
業者表示，店內提供超乎期待的CP值，用800元起的入門價格，可享受到高檔餐廳2、3千元才能吃到的頂級海鮮。為讓顧客一次品嚐多重美饌，現也推出點個人海鮮鍋送肉盤、極品和牛全系列最低67折起、來店打卡享哈根達茲冰淇淋免費吃等優惠活動。
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